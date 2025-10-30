Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Motos en una imagen de archivo. L.P

El libro que recomienda Pablo Motos: «Las tres cosas imprescindibles para tener una vida digna»

El presentador valenciano recomienda esta lectura de Juan Herrera

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Pablo Motos es uno de los presentadores más reputados de nuestro país, conocido principalmente por presentar y producir el exitoso programa de televisión 'El Hormiguero' en Antena 3.

Cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera profesional que abarca la radio, la televisión y la producción. Se hizo muy popular con programas de radio como 'No somos nadie' y también ha estado involucrado en la creación y producción de otros programas de televisión, como 'El club de la comedia'.

Pero además, si algo caracteriza al valenciano es que es un apasionado de la lectura. El último libro que ha devorado y alabado el presentador ha sido 'La radio de piedra', de Juan Herrera. Según ha explicado Motos en AdNovelas, un proyecto editorial de narrativa contemporánea, se trata de una obra «hecha con amor, con dolor y con humor».

En esta obra, Herrera sumerge al lector con respeto y broma en un mundo rural de la retaguardia de la guerra civil. Lo hace con personajes reales y delirantes: un alcalde preocupado, un cura tradicional, hermanas lujuriosas o mendigos que pasan y repasan historias.

El núcleo emocional de la novela es una radio de galena casera (que también es el epicentro de la vida del pueblo). Por las tardes y noches, cuando la luz cae o la sombra se alarga, los vecinos se reúnen para escuchar la guerra. La radio está hecha por uno de los habitantes con cables y madera y es el hilo que conecta el presente con lo que sucede fuera de sus tierras olvidadas.

Pablo Motos asegura que le ha asombrado la forma en la que Herrera narra magistralmente una galería de personajes que rozan lo esperpéntico y lo entrañable a la vez. «No os la perdáis». Según el presentador, el amor, el dolor y el humor que este libro regala son «las tres cosas imprescindibles para tener una vida digna».

