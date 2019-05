Las lecturas de los libreros

Crónica de un error. Américo Vespucio

Paco Ivars. / LP

Autor: Stefan Zweig.

«'Crónica de un error. Américo Vespucio' lo he recomendado tanto, que en la librería no me quedan. Zweig es una maravilla. La obra nos sitúa en una época de total desconocimiento del nuevo mundo y comenta la razón por la que a América le dan el nombre de alguien que no la descubrió».