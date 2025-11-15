Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
En la exposición. José Azkárraga, ante una de las vitrinas donde se exhiben los libros. Iván Arlandis

El idilio entre la Botánica y las bibliotecas

Una exposición en La Nau profundiza en la provechosa relación entre el conocimiento científico y la ilustración libresca a lo largo de la Historia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:16

Comenta

La entrada de la exposición que se exhibe en La Nau hasta finales de enero sobre la estrecha y provechosa relación entre la ilustración de ... libros y el conocimiento científico a lo largo de la Historia, una frase enmarca el recorrido que se dispone a ejecutar el visitante: «Una historia de plantas sin ilustraciones es como un libro de geografía sin mapas». Un principio que ayuda a entender la muestra organizada por la Universitat de València y comisariada por José María Azkárraga y Jaime Güemes pero que tiene además la virtud de servir como brújula no sólo para nuestros días, cuando ese aviso se dota de extraordinaria vigencia: conmueve saber que John Ray escribió esas palabras hace casi 500 años. Nada menos. Ray, un científico muy célebre en su tiempo, considerado el padre del naturalismo británico, sería feliz recorriendo hoy la sala donde se custodian las muestras llegadas para la exposición desde tres bibliotecas valencianas: la Histórica, la Histórica-Médica y la del Jardín Botánico. Un cúmulo de hallazgos que hablan de manera elocuente de la importancia que la ciudad tuvo para el dichoso hermanamiento de estas tres vetas del conocimiento, porque, de vitrina en vitrina, de la bibliofilia se salta al ámbito de la biología y el itinerario acaba por alcanzar al hermoso mundo de la ilustración artística, concebida como una herramienta valiosísima para entender el mundo. De fondo late también la importancia del mundo de las artes gráficas para el desarrollo de nuestra cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  2. 2

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  3. 3

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  4. 4

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  5. 5 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  8. 8

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  9. 9 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  10. 10 Los estrambóticos fichajes de Miguel Ángel Corona en el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El idilio entre la Botánica y las bibliotecas

El idilio entre la Botánica y las bibliotecas