El idilio entre la Botánica y las bibliotecas

La entrada de la exposición que se exhibe en La Nau hasta finales de enero sobre la estrecha y provechosa relación entre la ilustración de ... libros y el conocimiento científico a lo largo de la Historia, una frase enmarca el recorrido que se dispone a ejecutar el visitante: «Una historia de plantas sin ilustraciones es como un libro de geografía sin mapas». Un principio que ayuda a entender la muestra organizada por la Universitat de València y comisariada por José María Azkárraga y Jaime Güemes pero que tiene además la virtud de servir como brújula no sólo para nuestros días, cuando ese aviso se dota de extraordinaria vigencia: conmueve saber que John Ray escribió esas palabras hace casi 500 años. Nada menos. Ray, un científico muy célebre en su tiempo, considerado el padre del naturalismo británico, sería feliz recorriendo hoy la sala donde se custodian las muestras llegadas para la exposición desde tres bibliotecas valencianas: la Histórica, la Histórica-Médica y la del Jardín Botánico. Un cúmulo de hallazgos que hablan de manera elocuente de la importancia que la ciudad tuvo para el dichoso hermanamiento de estas tres vetas del conocimiento, porque, de vitrina en vitrina, de la bibliofilia se salta al ámbito de la biología y el itinerario acaba por alcanzar al hermoso mundo de la ilustración artística, concebida como una herramienta valiosísima para entender el mundo. De fondo late también la importancia del mundo de las artes gráficas para el desarrollo de nuestra cultura.

El resultado de este itinerario dibuja una suerte de jardín habitado por páginas en vez de flora, donde están plantadas una serie de especies de estilizada apostura, fuente de extraordinario conocimiento. Dice Azkárraga que este viaje cronológico entre los siglos XVI y XIX debe entenderse como una ruta hacia el conocimiento a través de las diversas tendencias que han distinguido esa clase de saberes a lo largo del tiempo. En el primer expositor nos saludan los ejemplares más antiguos, que se utilizaban para recopilar las propiedades de las plantas medicinales básicamente con ese único fin: un propósito utilitario que mutará años después hacia los confines de la ciencia más profunda. En paralelo, la exposición se puede visita como una suerte de indagación por la historia de la imprenta, esa rama del conocimiento tan arraigada entre los valencianos, como dan fe las empresas que durante siglos cooperaron para que estos conocimientos se pusieran al alcance de la ciudadanía; entre ellas, por cierto, la imprenta Federico Doménech, casa matriz de este diario.

Los tesoros que alumbraron sus máquinas aparecen al término de la exposición, cuando se completa el arco temporal que proponen los comisarios: la Botánica ha pasado ya de ser fuente de curiosidad para la aristocracia a convertirse en materia del creciente interés para la emergente burguesía de hace un par de siglos. Por el contrario, los primeros dibujos que saludan al visitante tienen, como explica Azkárraga, un espíritu más bien simbólico. Tal vez eran ya una expresión de la ciencia, pero en un estado tan básico que en realidad cumplían la función de admirar a quien no conociera estas maravillas con el hermoso arte depositado en el uso de colores, las filigranas que recorren la flora de la época y otra serie de detalles que sin embargo hurtaban el elemento central (saciar la sed de información) que vino después. Aquellos pioneros eran menos fiables para identificar a cada especie que retrataban, un objetivo que sí palpita en el magisterio de quienes les sucedieron. Sus obras se transformaron en un «brutal» vehículo de transmisión de saberes, advierte Azkárraga, gracias al impulso que conoce la popularización de la imprenta: cien años después del invento de Gutenberg, sus herederos se valen de esos avances tecnológicos para propagar no sólo los saberes depositados en estas hermosas páginas, sino la fe en un mundo nuevo.

Es la Europa de las guerras de religión, donde las ideas de tolerancia que predican los erasmistas se apoyan en su pulso contra la Inquisición en esta estirpe de libros que se custodian en Valencia y tanto hablan sobre nosotros mismos. Libros como los firmados por Andrés Laguna, ejemplar científico de la época, médico que fue del Papa Julio III, quien explora en el siglo XVI las posibilidades medicinales de las plantas a partir de la traducción del llamado 'Dioscorides', publicación de la Antigüedad que una vez vertida al castellano se erige como el primer gran Atlas de la especialidad y preludia esa clase de arsenal de conocimientos donde se mezcla el interés médico con la vocación humanista que sellan el idilio histórico entre la botánica y la ilustración, con la industria tipográfica de nuevo como casamentera, así en las obras impresas en cobre, como las que recurren a la madera o la piedra.

Uno de los ejemplares que se exhiben en la exposición, impreso en Federico Doménech SA.

Un romance que añade otros elementos de índole médica, muy útiles para comprender el impacto popular (a la escala limitada por entonces a quienes tenían acceso a estos libros) que alcanza la obra de, por ejemplo, otro preclaro hijo de Valencia, nuestro botánico Antonio José Cavanilles. Su figura merece un capítulo aparte en una exposición muy rica en curiosidades. Por ejemplo, esa página que dibuja un cerezo y habla de las estimables propiedades de sus frutos para «relajar el vientre», atributo que se reserva también a la algarroba unas vitrinas más allá... Es la España de la Ilustración, que late en las láminas donde los viajes expedicionarios a América hablan de un nuevo mundo que explota ante los asombrados ojos de nuestros antepasados en esas flores de arrebatada belleza. Y también otra España, la del siglo XIX, convertida en destino exótico de los viajeros europeos, que encuentran entre nosotros una atractiva diversidad, no sólo en el género humano. También les llama la atención a esos aventureros la riqueza que observan en nuestra flora, objeto de esta parte final de la exposición, luego de detenernos en las aportaciones del gran Carlos Linneo, el científico sueco padre de la actual Botánica, o la aparición de las primeras monografías, así como el emergente arte de los pioneros del viverismo.

Una espléndida Ave del Paraíso nos saluda desde una lámina, otro dibujo de una planta de absenta nos conmueve por su belleza y su precisión, surge el nombre del gran Félix Robillard, el investigador francés que descubrió entre nosotros la inmortal malvarrosa… Y nos despedimos cruzando de nuevo ante la frase de John Ray impresa en el cartel que antecede a la sala y atendiendo a las palabras de Azkárraga y Güemes, que resumen el espíritu de su exposición: la Botánica entendida como ciencia visual «donde el dibujo explica tanto como el texto» y configura «la mirada científica moderna». Un milagro detonado por las imágenes de sutil belleza que retrataron aquel armónico mundo donde cristaliza un idilio que dibuja en estos evocadores términos Emilia Llamas, directora de la Biblioteca del Botánico, en el catálogo de exposición: «La biblioteca sigue creciendo junto con el Jardín, adaptándose en cada estación, en cada etapa, y en cada nuevo libro que entra, las ilustraciones siempre nos cautivan».