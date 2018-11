Fernando García de Cortázar: «Si conociéramos mejor España la amaríamos más» Fernando García de Cortázar, historiador y escritor. / Fernando Gómez El autor de 'Viaje al corazón de España' asegura que el pulso secesionista ha convertido Cataluña en un «lugar políticamente desahuciado» LAURA GARCÉS VALENCIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 23:59

El historiador Fernando García de Cortázar ha publicado 'Viaje al corazón de España', un completo recorrido por una «nación con una historia riquísima». El autor ofrecerá una conferencia el miércoles en el espacio Aula LAS PROVINCIAS, a las 20 horas en el Ateneo Mercantil.

-Ha visitado usted el corazón de España. ¿Cómo la ha encontrado?

-Siendo 'Viaje al corazón de España' un libro escrito con admiración y pasión, sólo puedo responder que tan seductora y asombrosa como la veo en los recuerdos de mis primeros viajes por sus pueblos y ciudades.

«Siempre me ha maravillado la capacidad de Valencia para reinventarse»

-¿Qué es España?

-Una nación con una historia riquísima y un patrimonio artístico y cultural único en el mundo. Repetiré algo que me dijo un amigo norteamericano, y uno de los grandes latinistas del mundo, cuando contemplaba Mérida: «Qué suerte tenéis, sois romanos» Romanos... y también fenicios, y árabes, y godos... De todos ellos quedan testimonios que ni los siglos ni la mano del hombre han podido erradicar. No sólo fósiles y ruinas, sino murallas, mezquitas, torres, caminos, palacios, trazados urbanos que sobreviven casi intactos, que forman parte de la cotidianidad de los españoles de hoy. El tiempo y la historia es lo que da hondura a España. Y al viajar se nota que somos un pueblo de mestizaje, que nuestro presente es hijo de la convivencia entre culturas, idiomas, razas. Por eso es bueno que cuando hagamos viajes los emprendamos con el corazón abierto a la curiosidad intelectual, sin la rémora de ese terrible nacionalismo de orejeras, provinciano y excluyente, que recorta el pasado y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas.

-¿Por qué tanto nombre para no llamarla por su nombre?

-Principalmente, porque nos han contado mal la historia. Nos hemos tragado la leyenda negra sin ningún espíritu crítico y muchos españoles aún se creen a pies juntillas esa visión distorsionada de la historia que condena a España a un papel grotesco de malo de película, una especie de reserva de negruras poblada exclusivamente de quijotismo y violencia. A ello hay que sumarle los complejos de la izquierda y la ofensiva voraz de los nacionalismos, que, sin ninguna duda, llevan años ganando la batalla de los símbolos. El problema es grave, porque hemos terminado por deshabitar sentimentalmente lo que somos: nuestra historia, las realizaciones artísticas y culturales de nuestros antepasados... He de confesar que se me encoge el alma al comparar a aquellos jóvenes universitarios de los setenta que coreaban los versos de España en marcha en la canción de Paco Ibáñez con los de hoy, a los que se ha encerrado en el vacuo laberinto de la postmodernidad y expropiado su conciencia nacional.

-Dedica el libro a sus padres...

-A ellos debo mi primer amor a España. Y es que para mí, como para mis hermanos, España fue, desde muy temprano, mucho más que un nombre. Amé su paisaje y paisanaje porque mis padres supieron cultivar en mí - ya desde niño - la conciencia de pertenecer a una hermosa y áspera nación. Para ellos el conocimiento del país natal era una etapa fundamental en el desarrollo personal de sus hijos. Con ellos hice mis primeros viajes a través de España. Por ellos, gracias a ellos, supe muy pronto que teníamos una historia como pocos países, un patrimonio artístico asombroso y una lengua bellísima que había saltado el océano y reverdecía en todos los confines del mundo.

-¿Los españoles conocemos suficientemente nuestro país?

-No, sinceramente, creo que no. Por ello la oportunidad, la necesidad, creo yo, de libros como éste; un libro que cuenta España, desde su piel hasta su corazón, desde sus pueblos y paisajes hasta el legado de las tres religiones, desde sus logros culturales a sus principales hitos históricos. Un libro que va y viene, donde no cabe ni lo feo ni lo vulgar, y que no olvida que una ciudad son sus escritores. Ya no hay Granada sin Lorca, Campo de Criptana sin Cervantes, Ávila sin santa Teresa de Jesús, Soria sin Machado, Madrid sin Galdós, Mondoñedo sin Cunqueiro, Oviedo sin Clarín, Bilbao sin Unamuno, Barcelona sin Rodoreda, Palma de Mallorca sin Villalonga, Valencia sin Blasco Ibáñez...

-¿Si lo conociéramos mejor, lo amaríamos más?

-Sin ninguna duda. Y también nos sentiríamos más orgullosos de pertenecer a un país diferente ante Europa siendo plenamente europeo, y diferente, con mil rostros, ante sí mismo, múltiple en el pasado y también en el presente, del cual decía Maurice Barrès: «No conozco otro país donde la vida tenga tanto sabor».

-Vista España y ante la amenaza independentista catalana. ¿Qué futuro le augura?

-El momento es, en verdad, dramático, pero no soy profeta, ni tengo una bola mágica para ver el futuro que nos aguarda. De lo que no hay duda es de que el pulso secesionista ha convertido Cataluña en un lugar deprimido, políticamente desahuciado. ¿Se dan cuenta los independentistas y sus compañeros de viaje de todo lo que puede perderse? ¿Qué persiguen realmente? ¿Será, después de todo, que, como dice un personaje de Faulkner, cuando se tiene una buena dosis de odio, no hace falta la esperanza?

-Su primera visita a Valencia fue en 1973. ¿Cuánto y cómo ha cambiado a lo largo de sus viajes?

-Han cambiado muchísimas cosas. Empezando por la vista desde el Miguelete, que aún siendo maravillosa ya no es tan seductora como antes. Pero salvando esa pérdida irreparable - la huerta que en aquel entonces aún se confundía con la ciudad, prácticamente, ya sólo existe en la memoria -, la transformación ha sido a mejor. Sobre todo si se tiene en cuenta la renovación arquitectónica de los últimos tiempos.

-En la introducción a Valencia señala que «también aquí se han dejado llevar por el sofoco sentimental de las identidades». ¿Cómo cree que nos afecta esto? ¿Puede comprometer nuestro futuro?

-El daño puede ser irreparable, y es que nada contribuye más a recortar el horizonte intelectual como la creación artificial de identidades monolíticas que disimulan en su seno prejuicios de todo tipo. Hay que saber diferenciar el nacionalismo de orejeras y su rechazo al otro, semilla siempre de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso, de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus antepasados y se tuvieron los primeros sueños.

-Presta atención a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Qué opinión le merece la Valencia moderna?

-He perdido la cuenta de las veces que he visitado Valencia, y siempre me ha maravillado su carácter cambiante. Y por encima de todo, su capacidad para reinventarse sin dejar de ser ella misma. Hoy podría vivir en Valencia y no tener que salir de aquí nunca más. Porque la ciudad tiene todo lo que se puede querer y necesitar: un clima agradable, una buena versión del Mediterráneo, un rica tradición gastronómica y una espléndida concentración de arte. Por si fuera poco, los alrededores, empezando por la Albufera, completan la oferta de bellezas.