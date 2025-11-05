Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas Apasionado de la literatura en viñetas, ha sido el dueño de la librería de la calle Guillem de Castro, que fundó en 1984

Moisés Rodríguez Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025

'Futurama' ha sido la guarida del cómic en Valencia desde hace más de cuatro décadas, cuando leer tebeos -y no faltaba quien te decía la palabra con cierto desprecio- era un pasatiempo de frikis. Bueno, quizás lo sigue siendo, pero la palabra tiene cada vez menos connotaciones peyorativas. Manolo Molero ha sido un gran aficionado a la literatura en viñetas y, en plena transición, decidió abrir en su ciudad una tienda especializada a la producción artística que amaba. Desde los personajes de Ibáñez al Capitán Trueno, manga y superhéroes, historias de terror y otras subidas de tono... casi todas se podían hallar en 'Futurama'.

El establecimiento en el barrio de La Roqueta era parada obligatoria para cientos de jóvenes y no tan jóvenes. Unos pasaban por caja y muchos otros ojeaban el cómic, eligiendo bien cuál adquirirían cuando los ahorros se lo permitieran. Con el tiempo, esas obras estaban encerradas en plástico: la versión oficial era combatir el deterioro, pero sospecho que también era una forma de ahuyentar gorrones.

Pero en lo que no reparaba en esfuerzos Manolo Molero era en transmitir su saber sobre el cómic a aquellos que le preguntasen sobre una obra literaria en viñetas. La que fuera. Y si por cualquier circunstancia no la conocía, se documentaba o la encargaba, si el cliente así lo deseaba. La trastienda coreaba a gritos, con su aroma, su tacto y su estampa, la palabra nostalgia. Como la que sentirán los fieles a 'Futurama', cuyo fundador ha fallecido este miércoles 5 de noviembre. El negocio puede seguir, la página web está abierta para seguir comprando, pero lo cierto es que ya nada va a ser igual.

Molero estaba orgulloso cuando, desde hace ya más de una década, su 'Futurama' era la segunda tienda de cómic más longeva de España. Sólo estaba por detrás de 'Continuará', mítico establecimiento en Barcelona. Molero recibió la distinción de la Conselleria de Cultura a la trayectoria de la librería en San Miguel de los Reyes. Era su segundo premio, pues ya obtuvo otro en 2006. Y ahora hay que valorar el legado del hombre que dejó su trabajo para poner en valor una producción artística que tiempo atrás no estuvo tan valorada como ahora.

Que aguantó el tirón cuando las obras del metro cortaron Guillem de Castro, y que ha sobrevivido cuando Marvel y DC Comics han inundado de sus productos las grandes superficies y, posteriormente, internet. «Ahora el cómic es cosa de modernos», se quejaba. Pero él disfrutaba al zambullirse cada mañana en 'Futurama', y de hablar con pasión de las reliquias de las que disponía y que vendía tanto en la tienda física como en internet: «Una edición completa y original de 'El capitán Trueno' estará por los 1.000 euros»,