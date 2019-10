Elisa Ferrer, escritora: «En la literatura cabe la reivindicación» Elisa Ferrer. / Oriette D'Angelo La valenciana gana el Premio Tusquets con 'Temporada de avispas', una novela con una protagonista marcada por la precariedad laboral y la inestabilidad afectiva C. VELASCO VALENCIA. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:09

Uno de los referentes de Elisa Ferrer (l'Alcúdia de Crespins, 1983) es Mercé Rodoreda. «Lo que lees de niña se te queda en el cerebro», afirma la autora, la primera valenciana en ganar el Premio Tusquets de Novela. Leyó 'La plaça del diamant' con 16 años y de adulta, en un master de escritura creativa en la Universidad de Iowa la recuperó para un trabajo. Autora del ensayo 'The Royal Tenembaums en Wes Anderson' y guionista de la serie 'Herederos', 'Temporada de avispas', que empezó a escribirla hace tres años en Madrid y la terminó en Estados Unidos, es su primera novela y el título con el que entra por la puerta grande en la literatura.

-¿Cómo encaja que una ópera prima gane un galardón de tanta relevancia como el Tusquets?

-No lo he encajado porque no me lo creo. Envíe la novela al premio porque me animaron mis profesores de la Universidad de Iowa y yo no estaba convencida, pero decidí probar.

-Logra un premio que antes mereció Fernando Aramburu, Rafael Reig o Élmer Mendoza. ¿Pesa?

-Claro que pesa porque son autores muy grandes. Supongo que la gente pensará que qué tengo que contar y algunos me recibirán con recelo. No sé qué pasará cuando escriba la segunda novela y esté bloqueada, pero ahora estoy muy feliz.

-Dicen de usted que es un descubrimiento literario...

-No soy consciente de estas expresiones ni tengo capacidad de valorarlas. Con el premio estoy en shock porque llevo muchos años dedicándome a escribir y de repente llegar así de fuerte a la literatura me deja en shock.

-En su novela Nuria, la protagonista, pierde el empleo en una revista a causa de los recortes, ¿la literatura debe usarse como reivindicación?

-Sí. En la literatura cabe la reivindicación. En cada libro hay un discurso. En el mío la precariedad que nos ha tocado vivir está en el trasfondo de la novela pero también la protagonista es inestable a nivel personal. 'Temporada de avispas' es un libro sobre la familia, sobre cómo exigimos más a las madres que a los padres.

-¿Cuáles son sus intereses como escritora?

-Me gusta apelar a los sentimientos y a la emoción porque vivimos muy rápido y como si estuviéramos atontado. Me apetece apostar por personajes femeninos fuertes.

-¿Vivir de la novela es su reto?

-Yo escribo desde pequeña porque mi hermana también lo hacía. Cuando estaba en Madrid, donde trabajé de guionista para la serie 'Herederos', nunca encontraba tiempo para escribir. Opté a la beca de la Universidad de Iowa para poder escribir y gracias a profesores, como Horacio Castellano y Luis Muñoz, he podido pulir mi estilo. De momento, me acabo de mudar a Valencia, quiero aprobar el CAP y mientras voy a trabajar dando clases en una academia.