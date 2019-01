Cultura paga 15.000 euros a una asesoría por la carpa de la Feria del Libro El público asistió a la Feria del Libro de Valencia 2018. / juanjo monzó La firma, que carece de experiencia y página web, asegura que organiza eventos y que se vio obligada a subcontratar el servicio HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Jueves, 24 enero 2019, 00:56

La dirección general de Cultura y Patrimonio, que dirige Carmen Amoraga, adjudicó de manera directa al Grupo Orienta Asesores el servicio de alquiler, montaje y desmontaje de una carpa en la Feria del Libro de 2018 -se formalizó el 24 de abril-. El contrato menor fue de 14.999,77 euros (IVA incluido) para una firma de asesoría y consultoría aunque también dedicada a la organización de eventos, según su objeto social. El administrador de la firma es José María Rodríguez, que reconoce que no dispone de carpas y que es el único servicio de estas características que ha cubierto: «Nosotros no tenemos carpas. Lo que hacemos es subcontratar con otra empresa».

El administrador de Orienta Asesores asegura que su objeto principal es la consultoría empresarial aunque también organiza evento. «A mí me piden la carpa y yo me busco la vida para poder suministrarla», señala el responsable de una firma de actos que carece de página web. «Está en construcción», apunta Rodríguez, que prestó el servicio a Cultura hace casi un año.

Hasta diciembre de 2017, Orienta Asesores, además de por José María Rodríguez, estuvo administrada por Marta Pérez Soria, que actualmente ejerce de técnica jurídica en el Consorcio de Museos. Marta Pérez accedió a la plaza tras convocarse una bolsa de trabajo a la que sólo se presentó ella pese a que los requisitos exigidos eran bastante accesibles: licenciado o graduado en Derecho, Ciencias Políticas o Gestión de la Administración Pública; un mínimo de un B2 en inglés y al menos el mitjà en valenciano.

Marta Pérez fue la única candidata y desde finales de 2017 empezó a trabajar para el Consorcio de Museos por un periodo de tres años. Unos meses después, la dirección general de Cultura y Patrimonio adjudicó a dedo -vía contrato menor- a su exempresa el montaje de la carpa de la Feria del Libro sin tener carpas propias ni experiencia en este tipo de servicios.

«Compartimos empresa durante muy poco tiempo. Este servicio no tiene nada que ver con mi exsocia. Es más, este tema no lo llevé yo sino otra persona que colaboraba conmigo», señaló el administrador de Orienta Asesores, que aseguró que sí que han realizado otros servicios de eventos, «aunque no puedo facilitar los nombres por el compromiso de la protección de datos».

La firma, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, también recibió una adjudicación pública -a través también de un contrato menor de 1.452 euros- con el Ayuntamiento de Burriana para un espectáculo cultural. La consultora, en este caso, daba cobertura legal a un grupo de música para poder cobrar conforme a la legislación vigente.

Desde el área de Patrimonio y Cultura que dirige Carmen Amoraga la explicación sobre la contratación de Orienta Asesores para el montaje de una carpa para la Feria del Libro fue escueta: «la contratación se realizó siguiendo los trámites correspondientes según la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, del 8 de noviembre. En el momento de la contratación la empresa cumplía con los requisitos técnicos y personales».

Al solicitar más información, el departamento de Amoraga señaló que la petición para contratar a esta empresa partió de la Associació d'Editors del País Valencià, con la que se coorganiza la Feria del Libro. Marta Pérez Soria ha colaborado en alguna ocasión con la Associació como ponente de alguna conferencia.

El padre de Marta Pérez era Carlos Pérez, pedagogo y uno de los expertos en arte más reputados en la Comunitat Valenciana. De hecho, una de las salas del Convent del Carme lleva su nombre tras el homenaje que le brindó la Generalitat con el conseller Vicent Marzà al frente.

El gerente del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, participó en el reconocimiento a Carlos Pérez y meses después rubricó la incorporación de la hija del pedagogo a la institución museística después de que Marta Pérez pasara el correspondiente examen y la entrevista personal.