El convenio de Blasco Ibáñez, en letargo Imagen de la Casa Museo Blasco Ibáñez. / IRENE MARSILLA La falta de director desde abril y la renovación del museo de la Malvarrosa, cuestiones más urgentes para los herederos del autor valenciano LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 17 octubre 2019, 23:56

¿Qué ha sido de los proyectos previstos para la Casa Museo Blasco Ibáñez? El conocido popularmente como chalé de la Malvarrosa está sumido en el letargo. El convenio que firmaron el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Blasco Ibáñez el pasado mayo no ha dado frutos. Como ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, no se han dado pasos para ir cumpliendo los compromisos contemplados en el documento, entre ellos no se ha impulsado la remodelación del discurso expositivo, vital para el futuro del espacio cultural, ni tampoco se ha avanzado en la designación de un nuevo director, figura de la que carece el museo desde abril.

Los procesos electorales de la pasada primavera se cruzaron en el camino de las gestiones y, como en otras actuaciones de la Administración pública, también en este caso se han convertido en justificación de la paralización de las iniciativas dirigidas a fomentar y divulgar el conocimiento de la figura y la obra de Vicente Blasco Ibáñez.

El acuerdo que alcanzaron las partes en mayo, y que suponía firmar la paz en el conflicto en torno al legado del escritor, contemplaba una dotación económica de 20.000 euros anuales para la realización de actividades. Esta aportación, como ha podido saber este periódico, de momento no se ha hecho efectiva cuando ya el año afronta su último trimestre. El compromiso incluía también 30.000 euros para llevar a cabo obras de mejora y mantenimiento del espacio que no han comenzado y para las que el Ayuntamiento no llegó a ofrecer una fecha de inicio. El convenio recoge, además, que la fundación recibiría 10.000, así como la convocatoria de un premio de investigación dotado con 6.000 euros.

Más allá de los asuntos contemplados en ese documento, que llegó tras una reunión previa de la Fundación Blasco Ibáñez con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a finales de enero, ha quedado en el tintero la revista 'Prometeo', de la que sólo se ha publicado el primer número. El acto de presentación de este ejemplar, al que asistió la concejal Glòria Tello, sirvió al alcalde y a la fundación para escenificar un acercamiento en aras de alcanzar el acuerdo que se firmó en mayo.

Ha ido pasando el tiempo y los avances no se han dado en un contexto marcado por el deseo de la Fundación Blasco Ibáñez de reunirse con representantes del Ayuntamiento a fin de conocer la situación en la que se encuentran las gestiones. Como ya se informó, en agosto desde la fundación reclamaban una solución «urgente» con el objetivo de que los proyectos aparcados pudieran seguir su curso. Ello pasaba por la celebración de un encuentro con el Ayuntamiento que no se ha celebrado todavía.

La intervención para mejoras en la Casa Museo lleva aparejado un proyecto dirigido a la renovación del discurso expositivo de las salas. Este estudio ya lleva meses redactado por el hasta abril director del espacio, Emilio Sales, pero no ha visto la luz, si bien ahora fuentes consultadas por LASPROVINCIAS apuntaron que el Ayuntamiento se está planteando retomar la remodelación, justo cuando el espacio sigue sin director y a la espera del procedimiento para la designación de nuevo responsable. La digitalización de los fondos formaba parte de las actuaciones que se querían llevar a cabo y a la que en algún momento se refirió Ribó.

Cuando se escenificó el acercamiento de posturas entre el Ayuntamiento y la fundación, el alcalde consideró «imprescindible» para Valencia y para la Comunitat el legado del novelista.

En ese momento estaba en el aire la permanencia en Valencia del legado del autor de 'Cañas y barro' ante el conflicto que se había suscitado en torno a la titularidad de parte de los fondos del museo que reclamaban el Consistorio y la fundación. Este extremo quedó aclarado, pero cinco meses después de que el convenio llegara a buen puerto, su contenido sigue sin haberse materializado.