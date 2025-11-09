Un concurso literario ofrece 10.000 euros al mejor relato sobre la Historia de España Puy du Fou lanza la segunda edición de sus premios literarios tras recibir más de 1.400 participantes el año pasado

Uno de los espectáculos de Puy du Fou, que ha sido premiado como el mejor del año en los Parksmania Awards 2025

Nacho Ortega Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

Si eres amante de la Historia de España y te gusta escribir, puedes ganar hasta 10.000 euros y un reconocimiento único. Puy du Fou España, el parque temático más premiado desde su apertura en 2019, acaba de abrir la segunda edición de sus Premios de Literatura, un certamen que reparte 17.000 euros en premios y que busca el mejor relato histórico del país.

El concurso, presentado en otoño en el Real Casino de Madrid, nació el año pasado con una respuesta que superó todas las expectativas: más de 1.400 participantes de toda España enviaron sus textos. Ahora vuelve con las mismas bases y el mismo objetivo: descubrir nuevos talentos que sepan contar la historia de España de forma original y emocionante.

Cómo participar y fecha límite

Las reglas son sencillas. Cada autor puede presentar un único relato inédito de máximo 20 páginas ambientado en cualquier episodio o personaje de la historia de España entre la Prehistoria y 1930. El plazo para enviar los textos está abierto hasta el 31 de enero de 2026.

Los interesados deben inscribirse a través de la web oficial de Puy du Fou España, donde están disponibles las bases completas y el formulario de participación. También pueden contactar directamente por correo electrónico en premio.literario@puydufou.com.

Los premios

El certamen seleccionará a 12 finalistas y premiará a cinco autores con un reparto económico que lo sitúa como uno de los más altos en el mundo de los relatos:

- Primer premio: 10.000 euros

- Segundo premio: 3.000 euros

- Tercer premio: 2.000 euros

- Cuarto y quinto premio: 1.000 euros cada uno

Los 12 finalistas se darán a conocer el 10 de abril de 2026, y la gala de entrega de premios tendrá lugar en primavera en las instalaciones de Puy du Fou en Toledo.

Las bases del certamen: máximo 20 folios y prohibida la IA

Extensión: Los relatos serán aceptados siempre que presenten un relato corto con una extensión máxima de 20 folios y un mínimo de 10 folios (una obra por cada participante) en lengua española.

· Original e inédita:

No publicada en ningún tipo de formato (incluido Internet) ni total ni parcialmente.

No premiada o pendientes de fallo en otros premios, o a la espera de respuesta en un proceso editorial. o en general, que se encuentre, de cualquier modo, sujeta a explotación o licencia de cualquier tipo que resultare incompatible con la licencia extensa otorgada a Puy du Fou España en relación con las Bases.

Requisitos indispensables para la participación en el certamen.

· Tecnología: No serán tenidas en cuenta las obras elaboradas con ayuda de cualquier tipo de herramienta que utilice como soporte la inteligencia artificial. Cualquier sospecha en la utilización de dicha tecnología supondrá descalificación automática del participante

· Temática: Únicamente se valorarán los trabajos presentados con temática histórica basada en la historia de España desde la Prehistoria hasta 1930. Escritos exclusivamente en lengua española.

· Formato: El original deberá́ estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Arial a 12 puntos. En documento a tamaño A-4, por una sola cara, respetando unos márgenes no inferiores a 2,5 cm en cada dirección (laterales y superior e inferior). El encabezamiento deberá en todo momento ir acompañado del título de la obra. No podrán incluirse en la misma, cualquier tipo de imagen, dibujo, ilustración, y cualquier otro análogo a los anteriores.

· Con el fin de garantizar la imparcialidad en el proceso de valoración, todas las obras deberán presentarse de forma anónima, sin ningún dato que permita identificar a su autor o autora. La organización se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de esta norma y de aplicar la descalificación correspondiente en caso de incumplimiento.

· Presentación: Los participantes podrán participar en el Premio rellenando el formulario online. Para la inscripción mediante formulario online, una vez cumplimentado y enviado este, el participante recibirá un correo de confirmación con un justificante de registro, que deberá conservar. En el caso de menores de edad, deberá adjuntarse la autorización cumplimentada y firmada por el padre/madre/tutor legal:

Para este caso, también se adjuntarán en el mismo formulario dos archivos en formato PDF.

Un archivo con la obra, que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA en mayúsculas (ejemplo: EL JUGLAR: LA VOZ DEL CANTAR DEL MIO CID). Este archivo necesariamente será en formato PDF, de cara preservar la obra en su integridad, sin que haya ningún peligro de manipulación.

Un segundo archivo, denominado PLICA-TÍTULO DE LA OBRA en mayúsculas (ejemplo: PLICA-EL JUGLAR: LA VOZ DEL CANTAR DEL MIO CID), donde se incluirán los siguientes datos personales: Nombre(s) y apellido(s), año de nacimiento, ciudad y país de origen, dirección de domicilio completa, teléfono(s), correo electrónico y breve currículo enfocado al asunto del certamen Y título de la obra, no deberá sobrepasar media página. En caso de menores de edad, deberá adjuntarse la autorización (PLICA-NOMBRE OBRA + AUTORIZACIÓN).

· Motivos de exclusión: Serán automáticamente descartados aquellas obras literarias que:

- Utilicen un lenguaje soez continuado.

- Contengan elementos abusivos o pornográficos.

- Inciten o fomenten cualquier forma de discriminación o violencia.

- Atenten contra la dignidad humana o la protección de la infancia.

- No cumplan con las características especificadas anteriormente.

- No vengan acompañadas de los participantes la autorización sobre la cesión de derechos de imagen o lo hagan de forma incompleta o incorrecta.

La organización se reserva el derecho de inadmitir cualquier obra que atente contra los derechos y valores fundamentales de las personas.

Cualquier obra que incluya firma, seudónimo, nombre, iniciales, marcas personales, o cualquier otro elemento que pueda revelar directa o indirectamente la identidad del participante, será automáticamente descalificada del concurso, sin posibilidad de subsanación.

Jurado

El año pasado, el jurado estuvo formado por nombres como Antonio Pérez Henares, Carmen Posadas o Juan Eslava Galán, quienes emitieron su veredicto ante notario para garantizar la transparencia del proceso.

El ganador de la primera edición fue Óscar Vázquez Lima, quien también estuvo presente en la presentación de esta nueva convocatoria.