Alejandría con casas arrasadas, carros flotando y muerte es el resumen del relato de Posteguillo en el capítulo 121. LP

Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto

«Un ascenso del nivel del agua tan veloz sólo podía anunciar una de las crecidas violentas del río», relata el valenciano en 'Los tres reinos' con personajes principales que guardan semblanzas con Mazón, Sánchez y doña Letizia

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Santiago Posteguillo quedó marcado por lo que percibieron sus ojos en la noche del 29 de octubre en Paiporta. No sufrió la dana en primera ... persona porque la tragedia le pilló resguardado en su vivienda, escribiendo un capítulo de 'Los tres reinos', la novela que se acaba de publicar. Pero lo que vio, cuando su pareja le alertó y miró hacia la calle desde su terraza, le removió. Los días posteriores, como miles de afectados y voluntarios, estuvo lleno de ocupaciones y de una carga emocional que le bloquearon. Imposible pensar en la creación literaria. Pero cuando al fin se sentó delante del ordenador, el autor valenciano sacó de dentro, de las entrañas, el capítulo 121 de la tercera parte de su saga sobre la vida del emperador Julio César. Este apartado relata en la ficción una inundación en el Nilo. Cualquiera que lea con atención, vocación crítica y conozca lo que aconteció hace poco más de un año, sin embargo, puede llegar a la conclusión de que Posteguillo ha recreado aquellas jornadas convulsas en 18 páginas de su libro.

