Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto

Santiago Posteguillo quedó marcado por lo que percibieron sus ojos en la noche del 29 de octubre en Paiporta. No sufrió la dana en primera ... persona porque la tragedia le pilló resguardado en su vivienda, escribiendo un capítulo de 'Los tres reinos', la novela que se acaba de publicar. Pero lo que vio, cuando su pareja le alertó y miró hacia la calle desde su terraza, le removió. Los días posteriores, como miles de afectados y voluntarios, estuvo lleno de ocupaciones y de una carga emocional que le bloquearon. Imposible pensar en la creación literaria. Pero cuando al fin se sentó delante del ordenador, el autor valenciano sacó de dentro, de las entrañas, el capítulo 121 de la tercera parte de su saga sobre la vida del emperador Julio César. Este apartado relata en la ficción una inundación en el Nilo. Cualquiera que lea con atención, vocación crítica y conozca lo que aconteció hace poco más de un año, sin embargo, puede llegar a la conclusión de que Posteguillo ha recreado aquellas jornadas convulsas en 18 páginas de su libro.

No se deja nada dentro. El autor usa como personajes principales a la mítica Cleopatra, a un sumo sacerdote aficionado a los banquetes y a un eunuco con ansias de poder para reescribir las cloacas políticas de una tragedia generada por el desbordamiento de un cauce. El del Nilo o el del Poyo, que cada uno piense lo que considere. Los escritores de ficción tienen la ventaja de poder relatar hechos y ponerles una carga valorativa cambiando nombres. Es un hecho que al leer dónde le pilló la tragedia egipcia al sumo sacerdote Pasherenptah III uno piense en Carlos Mazón, que algunas de las decisiones de Potino puedan recordar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y que la forma de actuar de Cleopatra recuerde a la de la reina Letizia. Posteguillo exprime en su relato ese comodín literario. Lo hace después de haberse estrujado a sí mismo rememorando y trasladando para su relato situado en Menfis y Alejandría, hace más de 2.000 años (el 53 a. C.) la muerte y destrucción que él vio en Paiporta el 29 de octubre de 2024. Luego desliza las decisiones irresponsables que tanta devastación generaron… en el Antiguo Egipto, según lo que él cuenta.

Ampliar Sumo sacerdote cuyo gran cometido es avisar de las crecidas del Nilo y esta le pilla de resaca tras un banquete. LP

Luego el lector ya puede, sin demasiados esfuerzos, cambiar a algunos de esos personajes de la ficción por dirigentes de la vida real: Carlos Mazón, Pedro Sánchez, doña Letizia… Posteguillo sitúa la acción entre Menfis y Alejandría y deja un regusto de que todos podrían haber hecho algo más por miles de personas humildes, principalmente campesinos y artesanos, que perecieron en esa inundación del Antiguo Egipto. El valenciano describe aquella tragedia en el tramo final de su novela, entre las páginas 948 y 965. Y desde el principio, cuando un esclavo percibe una crecida inusual en el Nilo, el lector ya puede reflexionar sobre si fallaron o no las alertas en el desastre de 2024: «Un ascenso del nivel del agua tan veloz sólo podía anunciar una de las crecidas violentas del río. Se tenía que informar a Pasherenptah III, el sumo sacerdote de Ptah, y que éste enviara emisarios a caballo hacia el norte, hacia Alejandría. Era importante advertir a la capital y al resto de las ciudades del delta del Nilo con el tiempo suficiente para que los campesinos más próximos a las aguas pudieran retirarse. Y salvar así vidas, animales e incluso utensilios de labranza, comida almacenada y cualquier otro objeto de valor que cada familia considerase importante»

Pero ese aviso no se produce de forma inmediata porque el tal Pasherenptah III estaba de resaca en sus aposentos. A lo largo del relato, Posteguillo describe al sumo sacerdote, al religioso de la Antigüedad como alguien aficionado a los banquetes y mujeriego. Uno de los sacerdotes trata de entrar a los aposentos donde descansaba su superior: «El sacerdote no dijo más y retornó al gran templo de Ptah, pero allí no encontró a la máxima autoridad del santuario …todos sabían que el sumo sacerdote se había retirado para dormir, porque estaba en un completo estado de embriaguez tras uno de los banquetes que solía celebrar con frecuencia, en los que los excesos eran similares a los ágapes del mismísimo faraón». De acuerdo con lo que cuenta la novela, hay uno de los soldados que, tras escuchar al religioso y su insistencia de que era actuar, duda: »Decidió actuar con lo que él consideraba prudencia en aquella delicada situación: esperaría hasta que el sumo sacerdote hiciera algún ruido que indicara que se había despertado. No se atrevía a interrumpirlo en su descanso. Así pasó media hora. Una hora. El oficial comprendió que el sumo sacerdote tardaría mucho tiempo en despertar».

Ampliar El faraón Tolomeo XII está enfermo y eso lo aprovecha Potino para urdir su malévolo plan de retrasar la ayuda. LP

El capítulo remueve las entrañas porque en 18 páginas hay una introducción o una causa que contribuye a no mitigar la tragedia y un desenlace con un final atroz. Pero entre medias hay un relato de destrucción y muerte que evidentemente está sacado de lo que registraron las retinas y archivó el cerebro de Santiago Posteguillo en aquella terrible noche del 29 de octubre en Paiporta. El primer párrafo estremecedor es el que recrea el factor sorpresa de lo que aconteció en los pueblos asentados junto al barranco del Poyo… bueno, no, que según el autor estamos hace dos milenios y junto al Nilo, tres días después del primer intento de aviso fallido a Pasherenptah III. La acción se sitúa en un lugar donde los agricultores cavan zanjas para canalizar una crecida del río que cada año fertilizaba sus campos. «No prestaron atención a un fenómeno que pensaban que acontecería con la misma parsimonia de cada verano», relata la novela, que recoge que alguien trata avisar a gritos y de forma desesperada: «Pero ya era tarde para ellos. Ya era tarde para todos los que estaban próximos a la orilla».

Y a partir de esa primera oleada de barro y agua embravecidos, se genera la devastación y todo lo demás. Las siguientes páginas describen la destrucción, primero, de las zonas agrícolas y, después, de los negocios de los artesanos y de viviendas. Todo ello con un elevado coste de vidas y con el desgarrador sonido ambiente que generaban los gritos desesperados de las víctimas antes de perecer. «El desbordamiento del Nilo era incontenible y se extendió primero por las tierras de cultivo para seguir, veloz, entrando en los barrios de la ciudad más próximos a los cauces ...creando remolinos de sorprendente furia, reventaba las puertas que los comerciantes cerraban en un vano intento de contener el río…», relata Santiago Postegiollo en su novela. «El agua ya no sólo anegaba las casas o las tiendas o los talleres, sino que su nivel ascendía y resultaba difícil encontrar lugares elevados donde refugiarse de aquella locura… arrastraba a su paso los carros, incluso los que estaban repletos, cargados hasta los topes. Y pronto los gritos salían desde el mismo torrente de agua que lo arrastraba todo, aullidos de dolor, de terror, de pánico de quienes eran succionados por la fuerza del río y clamaban, desesperadamente por ayuda». Desde luego el relato le suena a quien estuvo en la noche del 29 de octubre en l'Horta Sud o a cualquiera que haya escuchado la experiencia de los afectados durante el último año.

A partir de aquí, Posteguillo se centra en las cloacas políticas generadas por la dana… esto… por la inundación en el Nilo. Y en su relato se ensalza la irresponsabilidad de Pasherenptah III y el ansia de poder y la maldad de Potino, un eunuco con ansias de poder que ejercía de consejero real del faraón Tolomeo XII. A él lo sitúa en Alejandría, que especifica que estaba construida en el extremo occidental del delta del río para salvaguardarla de las inundaciones, aunque ocasionalmente las crecidas anegaban algunas partes de la ciudad. Esta alusión puede recordar fácilmente a las pedanías del sur de Valencia afectadas por la dana. Potino descubre una estampa, según la descripción de la novela, a partir de la cual empieza a urdir su plan: «(El Nilo) se había transformado en un torrente demoledor que arrastraba casas, carros, personas, árboles y palmeras que chocaban a su vez con otras casas y otras personas».

Ampliar Cleopatra acude a la zona afectada y, frente a Potino que huye, es la primera autoridad que se interesa por la gente. LP

Cuando a Potino se le insta a desplegar a los gabiniani, unos soldados de élite, Posteguillo recalca que piensa desde una perspectiva política. «Todos sabían que esos avisos eran responsabilidad de los sacerdotes, pero los soldados no entendían la relevancia de considerar ahora ese asunto cuando la emergencia estaba por todas partes», escribe el autor, a lo que añade un razonamiento que sin duda puede recordar a la primera comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dana: «No, no enviamos a nadie. Que yo sepa es responsabilidad del sacerdote de Ptah y del resto de los sacerdotes avisar de la crecida del Nilo y reclamar ayuda, si la consideran necesaria, para asistir a quien lo precise si prevén un ascenso violento de las aguas, ¿no es así?».

En el capítulo se relata que fueron días en los que no se envió ayuda mientras la gente moría, que a Potino esa gente no le importaba y era un calculadora del eunuco para llevar a cabo sus planes para el golpe de Estado. Y que su decisión frente a la tragedia era una especie de venganza contra el sumo sacerdote por no apoyarle en esa maniobra política. En el final del capítulo adquiere protagonismo Cleopatra, cuya forma de actuar recuerda en parte a doña Letizia. Primero la princesa egipcia descubre la situación de la ciudad: «Media Alejandría estaba entre demolida y embarrada… No se sentía la fragancia salada del mar. Se percibía un olor a ciénaga o a algo peor». Cuando reprocha al eunuco que no hubiera desplegado al ejército y este argumenta que acaban de llegar los mensajes de los sacerdotes pidiendo ayuda y que iba a cursarla, le replica: ««¿Necesitas que un sacerdote te pida ayuda para poner el ejército en marcha? ¿O acaso estás intentando que el pueblo eche la culpa del desastre sólo a los sacerdotes?».

Cleopatra decide salir de palacio a visitar los barrios y Potino, tras pesar en una balanza el peligro, por un lado, y que el gesto fuese a dotar a la princesa de una popularidad que perjudicarse a sus intereses, se suma a la comitiva. «El barro lo anegaba todo, cada paso era casi un tormento… Potino cerró las cortinas de su habitáculo en un intento por preservar el mal olor afuera ...los canales de riego para los cultivos y las granjas de toda la zona estaban destrozados y se veían cabras, vacas, caballos y camellos muertos por todas partes. Los cadáveres de hombres y mujeres sorprendidos por la avenida parecían haber sido retirados ya … pero aún se veían restos humanos… Aún se veían personas solitarias, vagando como espectros, gritando los nombres de sus seres queridos con la esperanza de que no estuvieran en el reino de Osiris», relata Posteguillo.

Y entonces se produce ese percance que guarda un claro parecido con el que vivieron los Reyes en Paiporta. «El tumulto de gente que estaba intentando despejar unas casas de restos de ramas y palmeras y barro se volvió hacia ellos y empezaron a gritarles y a increparles de forma amenazadora. La turba de gente se aproximaba esgrimiendo los mismos palos y azadas que habían estado usando para despejar lo que quedaba de sus calles y sus casas», escribe Posteguillo, que añade: «Potino perdió el interés por alcanzar la litera de la princesa… él se marchaba de allí… La multitud de campesinos, viendo que el consejero real huía a toda prisa, corrió aún más tras él, como cuando una fiera observa que su presa intenta huir despavorida». Como contrapartida, relata que Cleopatra bajó al barro, literalmente: «Todos quedaron rodeados, con la litera de la hija del faraón en el centro de aquella vorágine de gente… (ella) salió de la litera, descendió, puso sus sandalias sobre el fango, hundió sus pies hasta bien pasados los tobillos y echó a andar hacia la turba de gente que la rodeaban a ella y a su pequeña escolta».

«Era la primera vez en tres días que alguien les preguntaba algo, que alguien parecía preocuparse por ellos, que alguien les hablaba de compartir su sufrimiento», empieza a concluir el relato. Entonces habla uno de los que había llamado 'malditos' a la princesa y al consejero real: «Necesitamos ayuda, alteza». Posteguillo concluye el capítulo entrando una vez más en la malévola mente de Potino, que observa a lo lejos la escena. Y el eunuco piensa que, más que nunca, es necesario ejecutar su plan para librarse de Tolomeo XII y de Cleopatra para controlar Egipto. El relato del escritor valenciano no es sino una parte de una novela, histórica, pero una novela al fin y al cabo. Pero ya saben que hay muchos que dicen que la historia tiende a repetirse.