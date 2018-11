«El 'best seller' no existe» La escritora Julia Navarro. / IGNACIO PEREZ La autora Julia Navarro, que presenta 'Tú no matarás' en Valencia, asegura que son los lectores quienes marcan el éxito de una novela NOELIA CAMACHO Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:41

valencia. «El 'best seller' no existe», sostiene la escritora Julia Navarro. La autora, que ayer presentó en Valencia 'Tú no matarás', su última novela, sostiene que el éxito de su literatura lo marcan los lectores. «No existe una fórmula mágica. Si la hubiera, las editoriales venderían millones de libros más», cuenta esta defensora a ultranza de una literatura que «ahonda en la condición humana».

«Yo no escribo libros de Historia. Me interesan los personajes, dentro de un contexto, que en mi caso siempre es el siglo XX», afirma. Por ello, el ejemplar que ha traído a la capital del Turia presenta a Fernando, hijo de un editor republicano que tiene que exiliarse y recorre, junto a dos amigos, enclaves como el Madrid de la posguerra, Alejandría o París. «Es un viaje en el que los protagonistas, quizás, no siguen su destino.

«Con esta novela yo quería hablar del peso de la conciencia, de la ira, de la venganza. Pero también de la amistad y de la lealtad», asevera antes de insistir en que este ejercicio de memoria le ha llevado a hacer una mirada sobre el pasado y darse cuenta de que «no aprendemos de los errores», reitera.

Julia Navarro, que sabe lo que es vender millones de libros con títulos como 'La hermandad de la sábana blanca', 'Historia de un canalla', 'Dispara, yo ya estoy muerto' o 'Dime quién soy', narra que comenzó a redactar esta historia en 2013. «Escribí la primera parte pero luego la guardé en un cajón hasta que la retomé en 2016», confiesa.

Cuenta, sin embargo, que su viaje a la Guerra Civil y a la posguerra no es oportunista y que, por casualidad, llega en un momento en el que el está sobre la mesa el debate sobre la cictadura. «No escribo para ser oportuna. No intento nunca hacer un libro sobre la historia reciente. Lo que me interesan son las personas y los escenarios en los que se desarrollan sus vivencias», argumenta.

Pero la autora se moja y da su opinión. «Soy una defensora a ultranza de la Transición. Fuimos los españoles los que pusieron el punto y final a la dictadura. Siempre lo recuerdo, pero Franco murió hace 40 años. Ahora, los ciudadanos tenemos otros problemas, los que corresponden al siglo XXI», asegura Navarro quien, no obstante, defiende que el dictador «no puede estar enterrado junto a sus víctimas». «Estoy a favor de que lo exhumen y que se lo entreguen a su familia para que lo entierre en un lugar discreto, no en la Almudena, que es un espacio público», asevera. Mientras, defiende una novela en la que, como dice uno de los personajes, «ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre».