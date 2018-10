Berta García Faet se alza con el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández EP MADRID/VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 01:00

La valenciana Berta García Faet es la ganadora del Premio Nacional de Poesía 'Miguel Hernández' por la obra 'Los salmos fosforitos'. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 20.000 euros.

El jurado -presidido por la subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Begoña Cerro- consideró que 'Los salmos fosforitos' «presenta una de las voces más poderosas e influyentes de la poesía actual».

También valoró que es «un libro que lleva a nuevos límites la poesía combinando la inteligencia, el humor, la emoción y el chispazo lírico. A partir de un diálogo con Trilce de César Vallejo, García Faet revive la tradición lírica española desde su veta más subversiva».

Berta García Faet

Berta García Faet (Valencia-1988) es licenciada en Ciencias Políticas y Humanidades y estudió tres años de la carrera de Economía en la Universitat de València. Tiene un máster en Political Philosophy de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y otro en Literatura Española y Latinoamericana en The City College of New York, CUNY. Ahora realiza su doctorado en Hispanic Studies en Brown University.

Es autora de los poemarios 'Manojo de abominaciones' (Ayuntamiento de Avilés, 2008; XVI Certamen de Poesía Ana de Valle), 'Night club para alumnas aplicadas' (Vitruvio, 2009; VII Premio; Nacional de Poesía Ciega de Manzanares), 'Fresa y herida' (Diputación de León, 2011; Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama 2010), entre otros.