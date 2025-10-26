Arturo Pérez-Reverte lanza una pista sobre su próxima novela

A. Pedroche Domingo, 26 de octubre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Arturo Pérez-Reverte es uno de los novelitas más leídos de nuestro país. Este murciano de 73 años cuenta con una dilatada carrera literaria. Sin embargo, licenciado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como reportero de guerra durante más de 20 años. Durante todo ese tiempo cubrió conflictos armados en diferentes países; aunque el que le marcó para siempre fue la de Eritrea en 1977, tal y como ha reconocido en alguna ocasión. Tras su salida de RTVE comenzó su etapa de escritor.

Dentro de su corpus literario podemos encontrar títulos muy conocidos por el gran público como 'El capitán Alatriste', 'El club Dumas', 'La Reina del Sur', 'La tabla de Flandes' o 'La piel del tambor'. Fue con las aventuras de Diego Alatriste con la obra con la que terminó de consagrarse. Tal fue su éxito que ha sido llevado al cine y la televisión. A este hito literario le siguieron 'Limpieza de sangre' (1997), 'El sol de Breda' (1998), 'El oro del rey' (200), 'El caballero del jubón amarillo' (2003), 'Corsarios de Levante' (2006) y 'El puente de los asesinos' (2011). También 'Misión en París' que se estrenó el pasado mes de septiembre.

Ahora parece que Arturo Pérez-Reverte se encuentra trabajando en una nueva novela. Así lo ha confirmado él mismo en su perfil de X (antes Twitter). Un usuario le mencionaba y le lanzaba la siguiente pregunta: «¿Alguna pista (aunque sea mínima) sobre su futura novela? Un abrazo». A esta duda, Reverte ha contestado: «Siglo XXI». Esto nos hace entender que, evidentemente, no se trata de otra entrega del Capitán Alatriste.

Otros seguidores de Reverte han querido sacar más información: «¿Puede que le interese más el héroe moderno que tiempo atrás, que no le interesaba? ¿O no tiene nada que ver? Un afectuoso saludo, maestro». Pese a la presión, el escritor murciano no ha querido dar más pistas: «Ya lo verá en la próxima. Un abrazo». Por lo tanto, sabemos muy poco sobre su nueva novela salvo que ya está trabajando en ella y que los hechos que narra suceden en el siglo XXI.

Ya lo verá en la próxima. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 22, 2025

Las reacciones de varios tuiteros no se han hecho esperar. La mayoría se muestran encantados con la idea. «Deseando leerla» o «Se me ponen las orejas de punta sólo de pensarlo» son algunas de las respuestas que ha recibido el novelista. Por el momento habrá que esperar.