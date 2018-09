«El amor no genera sufrimiento. Lo que provoca dolor es el miedo» La autora presenta en Valencia su nuevo libro con el que completa la trilogía 'Cree en ti' Rut Nieves Escritora S. ROQUETA/A. MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:41

Tras el éxito de su obra 'Cree en ti', que fue número en ventas en Amazon España en 2017, la escritora y arquitecta de emociones Rut Nieves regresa al mundo de las letras con su último libro 'El amor de tu vida' (Planeta). Este manual con el que completa su trilogía «ayudará al lector a conocerse y comprenderse a sí mismo», según la autora.

-Rompió con su zona de confort y se fue a vivir a los bosques de la Selva Negra, ¿que le empujó a ello?

-Estaba cansada de mi vida y llevaba siete años posponiendo mi sueño que era viajar y conocer el centro de Europa. Había intentado todo para ser feliz y aunque profesionalmente me iba bien, en el terreno personal estaba cómoda, aburrida y necesitaba salir. Yo era arquitecta y el primer paso fue dejar de hacer lo que no quiero para hacer lo que quiero. Ese es el principio para aprender a respetarte a ti mismo y escucharte.

-Es la voz de miles de personas a la que sus libros les ha cambiado la vida, ¿cómo le han transformado a usted?

-Mis lectores me han animado mucho a seguir escribiendo. Cuánto más ves que ayuda tu trabajo más motivada te sientes para seguir investigando y compartiendo información.

-Presenta sus obras como manuales de autoempodaremiento, ¿qué podemos encontrar en las páginas de 'El amor de tu vida'?

-Este es un texto de autoconocimiento. No es un libro sólo para ayudar a personas que lo están pasando mal. Con él animo a que cualquiera puede conocerse a sí mismo y llevar a cabo sus sueños. Es una guía para aquellos que no saben como estructurar su vida. Con esta obra el lector liberará el sufrimiento, el miedo y se abrirá al amor, a experimentarlo y a disfrutar de manera sana de sus relaciones en pareja.

-En 'Cree en ti' habla sobre los mitos del amor, ¿ha influido la industria cinematográfica en nuestra idea acerca de las relaciones?

-Las películas han contribuido mucho en la imagen que tenemos del amor. El cine recoge esa información cultural que hemos heredado como que el amor duele, que las relaciones de pareja son sufrimiento y te quitan libertad. Creencias limitantes que lo que te hacen es temer el amor cuando en realidad no genera sufrimiento, lo que provoca dolor es el miedo, el desconocimiento, el juicio. Desde que tomé conciencia de lo que nos influyen los medios empecé a buscar filmes románticos que dieran una imagen real de la pasión.

-En su obra explica cómo el sistema de pensamiento está diseñado para ocultar nuestra responsabilidad, ¿qué consejo daría a los políticos que abusan de su poder?

-Una persona, independientemente de que sea político o no, cuando abusa de poder es una persona que tiene unas necesidades afectivas no cubiertas o que no se siente valorado y, para ocultarlo hace lo contrario. A toda la gente relacionada con el poder le recomendaría este libro. Es importante sentirse amado, escuchado. Para una persona que ha experimentado el amor de verdad, la violencia no existe, ya no necesita abusar del poder.

- «Creer es crear», dice, pero, ¿son tiempos para emprender en España?

-Sí. Ahora más que nunca es momento de producir y que las personas confíen en sí mismas. Cuando escribí 'Cree en ti', descubrí que el problema no es que la gente no valga, es que las personas no son conscientes de lo que son capaces de hacer. Yo creo que no importan las circunstancias externas porque siempre hay una opción para que hagas tu sueño realidad. El poder está en uno mismo. Cuando conectas con esa pasión que vive ahí y te comprometes con ello vas a sintonizar con las oportunidades que haya. Los políticos no van a solucionarnos la vida, las cosas evolucionan cuando tú modificas tu actitud.

-Hace tres años autoeditó el primer texto de su trilogía 'Cree en ti' y fue número uno en ventas de Amazon, ¿son estas plataformas las liberías del futuro?

-Sí. Las ventas 'on-line' cada vez cogen más fuerza. Comprampos más en Amazon o La Casa del Libro digital por comodidad. Estos soportes y las redes sociales te dan mucha visibilidad. Quizá no recibimos ciertas ayudas económicas, pero Internet ofrece unas ventajas que antes no teníamos. Ahora es más fácil difundir información, dar a conocer tu trabajo. Pero a las liberías aún les quedan muchos años. Todavía hay románticos de los libros y entre ellos me incluyo.