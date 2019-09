«El actual IVAM no tiene nada que ver con el anterior, que acabó mal» carmen calvo, ante la instalaciónen la fachada del IVAM. / DAMIÁN TORRES La pintora, Premio Nacional de Artes Plásticas, inaugura una instalación en la fachada del museo con la que reivindica la igualdad de género LAURA GARCÉS Valencia Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:35

La pintora valenciana Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas 2013, inauguró ayer en el IVAM la instalación 'Los cielos están cosidos', un trabajo de grandes dimensiones que se mostrará en la fachada del museo hasta el 29 de diciembre. En conversación con LAS PROVINCIAS la artista explicó que se trata de un trabajo con el que llama a atender a la igualdad de género. El título de la obra refleja a una mujer envuelta por una cuerda, castigada. Además, la creadora abordó distintas cuestiones que afectan a la situación de arte y algunas instituciones culturales de la ciudad, donde a su juicio, las cosas están cambiando.

–¿Qué trabajo es el que ayer presentó en el IVAM?

–Se trata de una instalación titulada 'Los cielos están cosidos', que he realizado este año exclusivamente para este espacio. Tiene un tamaño importante, 9x9. Se trata de un trabajo de fotografía y collage. Presento a una mujer anónima para tratar el tema tan de actualidad como la igualdad de género.

–¿Faltan mujeres en el arte o en las instituciones que velan por la actividad artística?

–Yo soy Premio Nacional, pero somos muy poquitas. En muchas profesiones la presencia de mujeres es mínima y hay que luchar por la igualdad de género. Hace falta una cultura y educación en este aspecto. Yo lo que he hecho con la instalación del IVAM es una tarea de divulgación.

–Dijo en una ocasión que Valencia estuvo en primera línea del arte contemporáneo. ¿Ya no lo está?

–Nunca ha estado muerto, ha habido mala gestión que ha castigado a la ciudadanía. Ha resurgido y contamos con un abanico muy importante, ahora tenemos la Capitalidad Mundial del Diseño y ello nos facilitará que se vea este movimiento en la ciudad.

–El hecho de que Valencia sea Capital Mundial del Diseño en 2022, ¿qué cree que significará este acontecimiento para la ciudad?

–Será un 10.

–¿Qué ha pasado para que haya existido ese resurgimiento?

–Todos sabemos qué ha pasado, gracias a una propuesta política.Los artistas siempre hemos estado ahí, algunos con pasillo y otros sin, ylos creadores no deben estar en tanto pasillo. Pero esto es complicado porque en todo hay un debe y un haber. No acuso a nadie.

–¿Son pasillos próximos al poder político?

–Yo no hablo de poder político porque no soy de pasillos.

–El Bellas Artes está sin plan museológico, necesitado de personal cualificado, sin autonomía de gestión.

–Hay que pensar más en los profesionales y en que las personas que tienen cargos sean competentes. Hay que mirar por los profesionales y eso favorece a las ciudades.

–¿Cómo ve en estos momentos el IVAM?

–Apoyo cien por cien al IVAM, a su director y a todo su equipo.

–¿Es mejor este IVAM que el anterior?

–No tiene nada que ver. Ha tenido una etapa que pudo estar bien, pero acabó mal.

–Lo que ocurre a su alrededor es vital en su narrativa creativa. ¿Cómo pintaría la situación política actual en alguna de sus obras?

–Soy una artista que no es nada de pasillos, sino de trabajo. No es una cuestión de buenos y de malos; no me gusta recalcar tiempos pasados.

–¿Carmen Calvo sigue yendo contracorriente?

–He tenido la suerte de ser yo y mis circunstancias, de no ser de pasillos. Me genera mucha emotividad dedicarme a lo que más me gusta.

–Sobre el caso Consuelo Císcar...

–No contesto.

–¿Cómo ve la situación actual del arte contemporáneo en el territorio valenciano? ¿Hay caldo de cultivo para que surja otra Carmen Calvo?

–Gracias. No soy ejemplo de nada. El tiempo, los artistas, lo dirán. Soy de otra generación, pero soy actual.

–¿En qué proyectos trabaja ahora?

–Estoy exponiendo en Madrid, en Tiempos Modernos, 'La solitaria ortografía'. Inauguro en Sevilla y voy a colaborar con Juan Luis Adsuara en una iniciativa para ayudar al proyecto de investigación contra el cáncer de la alicantina María Blasco. Además, también estaré en ARCO.