Un late-night por la igualdad en la empresa: En sus Tacones convierte el teatro Talia en altavoz del cambio

La cuarta edición de «En sus Tacones», el evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) para visibilizar el liderazgo femenino desde la empatía y la igualdad real, ha vuelto a conquistar al público con un formato rompedor que combina entrevistas, música en directo, juegos con el público y referentes que inspiran.

El acto, que tuvo lugar en el Teatro Talia con el aforo completo, contó con la presencia de la exgimnasta olímpica y actriz Almudena Cid, quien participó en una entrevista cercana y divertida conducida por Ana Vila, presidenta de AJE Comunidad Valenciana y vicepresidenta 1ª de AJEV, acompañada, como colaboradora, por Loreto Crespo, vicepresidenta 3ª de AJEV. Juntas protagonizaron un «late night» con alma que sacó sonrisas, reflexiones y muchos aplausos.

La estructura del evento, inspirada en programas de televisión como El Hormiguero o La Revuelta, involucró al público en dinámicas que pusieron en evidencia los sesgos de género en el mundo laboral y directivo, siempre desde el humor y el juego. Además de incluir números musicales que pusieron al público en pie.

Además, se entrevistó a dos mujeres referentes que desarrollan su carrera en sectores muy masculinizados: Noelia Herrero, bombera del Ayuntamiento de Valencia y guía canina de rescate internacional, y Cristina Aguilera, árbitra de fútbol en ligas profesionales, quienes emocionaron a los asistentes con sus historias de valentía, superación y compromiso.

«Eventos como En sus Tacones son necesarios porque todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy, solo el 34% de las personas emprendedoras en España son mujeres, menos del 30% ocupan puestos directivos y la brecha salarial sigue por encima del 18%. Además, el 75% de las tareas de cuidados recaen en mujeres, lo que limita su desarrollo profesional y empresarial», comentó Paz Navarro, presidenta de AJEV.

Además, añadió: «Desde AJEV creemos firmemente que la igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino un factor clave para el crecimiento y consolidación de nuestras jóvenes empresas. Las nuevas generaciones estamos demostrando que otra forma de hacer empresa es posible, más paritaria, más empática y más sostenible. Y lo hacemos desde la acción, la complicidad y el ejemplo.»

'En sus Tacones', un formato que se expande

Este evento, que ya se ha replicado en lugares como Mallorca (AJE Baleares) y, próximamente, en Albacete (AJE Castilla-La Mancha), se consolida como un formato de éxito dentro del ecosistema empresarial joven en España. Todo ello gracias al apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Valencia (a través de la Concejalía de Igualdad), Caixa Popular y MAPFRE, principales patrocinadores de esta edición.

Desde AJEV, se trabaja para que la igualdad no sea solo un compromiso institucional, sino una experiencia compartida y vivida desde la cercanía, la emoción… y también la risa.