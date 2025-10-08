Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia reúne el Cecopal para decidir sobre los actos del 9 d'Octubre ante la previsión de lluvias
Logo Patrocinio
AJEV

Un late-night por la igualdad en la empresa: En sus Tacones convierte el teatro Talia en altavoz del cambio

Con Almudena Cid y más de 300 asistentes, AJEV reivindica con este evento que otra forma de hacer empresa —más igualitaria y empática— es posible.

EXTRA

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:31

La cuarta edición de «En sus Tacones», el evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) para visibilizar el liderazgo femenino desde la empatía y la igualdad real, ha vuelto a conquistar al público con un formato rompedor que combina entrevistas, música en directo, juegos con el público y referentes que inspiran.

El acto, que tuvo lugar en el Teatro Talia con el aforo completo, contó con la presencia de la exgimnasta olímpica y actriz Almudena Cid, quien participó en una entrevista cercana y divertida conducida por Ana Vila, presidenta de AJE Comunidad Valenciana y vicepresidenta 1ª de AJEV, acompañada, como colaboradora, por Loreto Crespo, vicepresidenta 3ª de AJEV. Juntas protagonizaron un «late night» con alma que sacó sonrisas, reflexiones y muchos aplausos.

La estructura del evento, inspirada en programas de televisión como El Hormiguero o La Revuelta, involucró al público en dinámicas que pusieron en evidencia los sesgos de género en el mundo laboral y directivo, siempre desde el humor y el juego. Además de incluir números musicales que pusieron al público en pie.

Además, se entrevistó a dos mujeres referentes que desarrollan su carrera en sectores muy masculinizados: Noelia Herrero, bombera del Ayuntamiento de Valencia y guía canina de rescate internacional, y Cristina Aguilera, árbitra de fútbol en ligas profesionales, quienes emocionaron a los asistentes con sus historias de valentía, superación y compromiso.

«Eventos como En sus Tacones son necesarios porque todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy, solo el 34% de las personas emprendedoras en España son mujeres, menos del 30% ocupan puestos directivos y la brecha salarial sigue por encima del 18%. Además, el 75% de las tareas de cuidados recaen en mujeres, lo que limita su desarrollo profesional y empresarial», comentó Paz Navarro, presidenta de AJEV.

Además, añadió: «Desde AJEV creemos firmemente que la igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino un factor clave para el crecimiento y consolidación de nuestras jóvenes empresas. Las nuevas generaciones estamos demostrando que otra forma de hacer empresa es posible, más paritaria, más empática y más sostenible. Y lo hacemos desde la acción, la complicidad y el ejemplo.»

'En sus Tacones', un formato que se expande

Este evento, que ya se ha replicado en lugares como Mallorca (AJE Baleares) y, próximamente, en Albacete (AJE Castilla-La Mancha), se consolida como un formato de éxito dentro del ecosistema empresarial joven en España. Todo ello gracias al apoyo de entidades como el Ayuntamiento de Valencia (a través de la Concejalía de Igualdad), Caixa Popular y MAPFRE, principales patrocinadores de esta edición.

Desde AJEV, se trabaja para que la igualdad no sea solo un compromiso institucional, sino una experiencia compartida y vivida desde la cercanía, la emoción… y también la risa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  7. 7

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  10. 10 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un late-night por la igualdad en la empresa: En sus Tacones convierte el teatro Talia en altavoz del cambio

Un late-night por la igualdad en la empresa: En sus Tacones convierte el teatro Talia en altavoz del cambio