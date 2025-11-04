Kristine Guzmán, nueva directora adjunta del IVAM Ocupará el cargo de Sonia Gómez, cesada en mayo de 2025 y mano derecha de Nuria Enguita

El Pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto por el que se nombra a Kristine Guzmán Saratan directora adjunta del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Su incorporación al equipo del museo está prevista para el 1 de diciembre. Guzmán sustitutuye en el cargo a Sonia Gómez, que fue cesada en mayo de 2025.

El nombramiento, que será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se produce a propuesta del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, después de haber sido oída la propuesta por el consejo rector del IVAM.

Este nombramiento fue tratado en el Consejo Rector del IVAM del día 6 de octubre de 2025, emitiéndose el correspondiente certificado por la secretaria del Consejo Rector del IVAM, y visto bueno de la secretaria autonómica de Cultura, quien ejerce la presidencia, con fecha 23 de octubre de 2025.

Kristine Guzmán acumula más de dos décadas de experiencia en gestión cultural: desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a la Fundación Santander 2016.

Nacida en Manila en 1974, es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Santo Tomás, Manila, con un Máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid y un Microgrado en Historia, Cultura y Pensamiento Contemporáneo. Actualmente está cursando el Grado en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2023 ejerce el papel de Film Commissioner de Castilla y León Film Commission,.

La nueva directora adjunta ha estado al frente de la coordinación general del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, durante casi dos décadas, donde ha sido la principal responsable de la gestión y coordinación de todo lo relacionado con el edificio y los equipos de trabajo.

De este modo, ha contribuido a la puesta en marcha del museo, su edificio y su colección, a la definición de su plan estratégico y la supervisión tanto de los procesos administrativos como de los creativos, incluyendo la gestión de recursos humanos, la planificación económica, la redacción y resolución de licitaciones y contratos, así como las políticas museísticas, en coordinación con los diferentes directores.

Junto a ello ha realizado tareas de coordinación y comisariado de exposiciones, tanto en el MUSAC como en otras instituciones. Ha editado libros sobre arte, arquitectura, sostenibilidad e inclusión, impartiendo conferencias y talleres sobre los mismos temas.

Ha participado como jurado en premios de arte y cultura y en programas de residencias curatoriales en España y Filipinas. También ha formado parte del Consejo Asesor de la Fundación Santander Creativa (2015-2018) y del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (2019-presente).