Keke Vilabelda: «Es muy difícil vivir del arte, en España la gente no entiende lo necesario que es para su día a día»

El artista valenciano Keke Vilabelda se supera de nuevo, presenta en el Centro Cultural del Carmen su nueva exposición 'Common Ground', un proyecto multidisciplinar que ... combina vídeo, pintura y experimentación material para explorar la relación entre paisaje, percepción y el cambio.

La muestra nace del descubrimiento de unas lagunas saladas teñidas de rosa en diferentes puntos del mundo, desde Australia o México hasta la costa valenciana, un fenómeno natural provocado por el alga Dunaliella que, bajo condiciones extremas de calor y salinidad, produce betacarotenos y tiñe las aguas de un color insólito. Sus obras estarán expuestas en centro hasta el día 11 de enero.

-¿Cómo comienza en el mundo del arte?

-Todo comenzó desde pequeño de manera muy natural, yo tuve la suerte no tener que planteármelo en el sentido de tomar una decisión desde la carrera, porque ya lo tenía claro. Comencé a dibujar y de ahí fui aprendiendo sobre el oficio, ha sido vacacional y no me lo he cuestionado nunca.

-¿Cómo se definiría como artista?

-No me gustan mucho las etiquetas ni encajonar mi trabajo, pero creo que destaco por la forma en la que desarrollo mis fórmulas artísticas, como una cocina propia. No me anclo en un tema ni me gusta ponerme límites. Con el tiempo veo mis obras y me doy cuenta de que la gente reconoce lo que hago y mi esfuerzo. Creo que es una cuestión de personalidad más que de seña de identidad.

-Sus obras dialogan con el paisaje desde lo experimental y sensorial ¿De dónde viene ese interés?

-Empecé pintando en relación al paisaje urbano. Yo crecí en un pueblo de Valencia y al llegar a la gran ciudad me impactó mucho el desarrollo urbanístico. Al haber crecido bajo la sombra de la burbuja inmobiliaria, en un momento, mi trabajo empezó a hablar por sí solo de la preocupación sobre el desarrollismo salvaje que ha ocurrido en valencia durante todos los años de crisis.

-El Centro Cultural del Carmen es un lugar de referencia en Valencia, ¿Qué supone para usted exponer sus piezas allí?

-Para mi es un paso súper importante en mi carrera, la verdad. Estoy estoy muy contento de la cantidad de gente que va a diario a ver las exposiciones. Si no recibes esas visitas diarias tiene muy poco sentido crear en tu casa.

-La exposición combina videos, lienzos y obras de gran formato ¿Cómo decide qué medio emplear para comunicar cada parte del proyecto?

-En este caso cada tema me pide un medio, y el formato que me pedía esta laguna era algo relacionado con el dron, para que se viera bien desde arriba. Tengo una mirada de pintor y a la hora de realizar estos videos entendí mejor cómo funcionaban las lagunas, como era el proceso físicamente respecto a la evaporación y las corrientes. Más allá del medio que sería la pintura tuve que buscar cuál sería el proceso adecuado para generar esa relación entre el paisaje y la pintura.

-¿Cuál es el significado de esta exposición?

-Creo que quiero decir muchas cosas con esta presentación pero no hay un significado como tal. La pintura y el proyecto es la propia búsqueda del significado. De alguna manera quiero pensar que no soy yo quien está generando una tesis con una respuesta concreta. Si que es verdad que hay en todas mis obras la denuncia de temas sociales, pero quiero que los espectadores lo descubran por sí mismos.

-¿Qué tipo de respuesta espera del espectador?

-Busco que los que vean mis obras valoren todo el trabajo procesual que hay detrás del proyecto, pero más allá de eso creo que es un espacio donde los espectadores pueden, disfrutar de las sensaciones que brinda ese espacio, también quiero que los que disfruten de las obras viajen conmigo, es algo importante.

-¿'Common Ground' rompe con sus trabajos realizados anteriormente?

-He encontrado relaciones muy directas con lo anterior, sobre todo en la hora de trabajar el paisaje y la materia. Yo siempre intento vincular el tema y la técnica, eso es común en mi trabajo.

-Ha vivido prácticamente toda su vida trabajando como artista, ¿Es fácil vivir del arte?

-No, no es nada fácil, de hecho, es muy complicado. Lo que sí es fácil es cargarse la carrera. Vivir del arte implica diferenciar entre vivir del arte y del mercado del arte. Existe un equilibrio muy delicado entre ambas partes. En este país la gente no entiende el concepto de lo necesario que es el arte y su desarrollo para el día a día. Hay un trabajo que hacer en la sociedad respecto a este tema.

-¿Ya tiene pensado el enfoque de su próxima exposición?

-Estoy desarrollando varios trabajos en este momento. Desde hace cinco años vivo en la huerta de Valencia y quiero crear algo relacionado con la naturaleza y su entorno porque me apasiona. Yo cocino a fuego lento en el estudio, llevo trabajando mucho tiempo. Lo que mostraré próximamente es una exposición en la galería Jorge López, donde verán la luz una serie de obras realizadas en cemento y yeso, todas ellas relacionadas con el paisaje urbano.