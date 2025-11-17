Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El artista Keke Vilabelda Pau Rodilla

Keke Vilabelda: «Es muy difícil vivir del arte, en España la gente no entiende lo necesario que es para su día a día»

El pintor valenciano inaugura su exposición visual 'Common Gorund' en el Centro Cultural del Carmen, disponible hasta el 11 de enero

Erika Manso

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:23

El artista valenciano Keke Vilabelda se supera de nuevo, presenta en el Centro Cultural del Carmen su nueva exposición 'Common Ground', un proyecto multidisciplinar que ... combina vídeo, pintura y experimentación material para explorar la relación entre paisaje, percepción y el cambio.

