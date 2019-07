De Justo: «Ha sido una tarde importante» Sábado, 27 julio 2019, 23:58

«Para mí, interiormente, ha sido una tarde importante. Me ha hecho crecer y me ha dado moral como torero». Con esas palabras resumió Emilio de Justo ante los micrófonos del canal Toros de Movistar su paso de ayer por Valencia. «Hablamos de una corrida importante y seria de Montalvo y de un escenario de primerísima categoría», abundaba el torero a la hora de ponderar su notable actuación. «He sentido cosas muy bonitas, con un público muy entregado y repleto de buenos aficionados. Ojalá pueda volver pronto», añadió De Justo entre barreras tras dar muerte al quinto toro de la tarde. «Cuando uno disfruta y hace disfrutar al público, las sensaciones siempre son bonitas. Eso es, en definitiva, lo que busca siempre un torero. La pena ha sido perder las orejas con la espada. Alguno había que pinchar y ha sido este -decía en referencia al último de los tres de su lote-. El primero no se ha querido echar y el otro sí que ha caído sin puntilla. Pero es una lástima no haber redondeado mejor con los aceros porque creo que el conjunto numérico de la tarde en cuanto a orejas hubiese sido bastante mayor. A mí segundo sí he podido cortarle un trofeo muy importante y a este último, de no haberlo pinchado, también se lo hubiese arrancado», lamentó el cacereño.