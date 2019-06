La juez ultima el procesamiento de Císcar por su gestión en el IVAM La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, entrando a declarar en 2016. / irene marsilla El plazo de instrucción ha finalizado y la exdirectora deberá responder por delitos de malversación, prevaricación y falsedad en la compra de las obras del artista Gerardo Rueda EFE/REDACCIÓN Miércoles, 19 junio 2019, 23:51

valencia. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso IVAM en varias piezas separadas, ultima el procesamiento de la exdirectora del centro Consuelo Císcar por un delito continuado de malversación, prevaricación y falsedad por la compra de obras del escultor Gerardo Rueda por más de 4 millones de euros. Según fuentes judiciales, el plazo de instrucción está finalizado en todas las piezas, si bien la más avanzada es la referida a la adquisición de las citadas obras, cuya autenticidad han cuestionado tanto la Abogacía de la Generalitat como varios informes periciales.

Es más, y como ayer informó LAS PROVINCIAS, en las conclusiones de la pericial se asegura que las piezas de Rueda que compró la pinacoteca bajo la dirección de Císcar no se pueden considerar originales. Las dos expertas ratificaron el pasado martes este hecho al declarar por videoconferencia ante la instructora. Las especialistas, miembros de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura, expusieron con contundencia los argumentos que ya plasmaron en el dosier que entregaron en el juzgado hace un mes. Añadieron, además, que con dinero público -asunto diferente es lo que quiera hacer un coleccionista privado- no se deberían adquirir ese tipo de creaciones. La compra por parte de un museo requiere de un plus de garantía, de mayores precauciones a la hora de velar por el dinero público, indicaron. La inversión en obras del escultor superó los tres millones de euros.

En sentido contrario, uno de los peritos de la defensa ratificó un informe que concluye que José Luis Rueda, también imputado en este proceso, es heredero legitimado para la reproducción de las obras y que la originalidad o no de las piezas, cuyo valor lo dicta el mercado, es, cuanto menos, un criterio discutible.

No hay que olvidar que la compra de estas obras por parte del IVAM se hizo entre 2004 y 2006 mediante dos contratos en los que se condicionó la donación de una serie de obras -cuyo supuesto autor era Gerardo Rueda- a la adquisición onerosa de otras, pero, según denunció la Abogacía, esas obras fueron manufacturadas más de diez años después del fallecimiento del artista, en mayo de 1996.

Según sostiene la acusación particular, que ejerce la Abogacía de la Generalitat, una de las piezas más significativas de cuantas compró el museo, la obra 'El Gran Relieve', que el centro valenciano adquirió en 2004 al hijo adoptivo de Gerardo Rueda por 360.000 euros, fue donada al Reina Sofía de Madrid por éste dos años antes, y añade que, por diversos correos electrónicos intervenidos, los investigados estaban al corriente del engaño. «Las reproducciones en ningún caso se hicieron a través de un procedimiento dirigido o controlado por el artista, habida cuenta que había fallecido diez años atrás, y tampoco fueron firmadas por el autor», sino que su firma se incorporó a las mismas porque estaba disponible en la fundición, detalla la jueza. Por tratarse de copias póstumas, su valor de mercado no debería haber superado el 10 % de lo que realmente se pagó por ellas, según indican informes técnicos que obran en la causa.