Turismo en masa

El turismo ya no es un gran invento. Lo fue en el desarrollismo de la España franquista, pero hoy es un problema que provoca conflictos ... y la rebeldía de los ciudadanos. Por no hablar de la despersonalización de las ciudades. Una gallina de los huevos de oro que no sabemos si quien se beneficia es el ciudadano o empresas sin arraigo local.

De esto va 'Postals', producción de L'Horta Teatre. Es una sátira social humorística hacia un modelo masificado. Parte del hallazgo de unas postales enviadas desde lugares turísticos por una amiga. De su lectura y de la fotografía del ministro Fraga bañándose en Palomares llegamos a la actualidad, con manifestaciones de vecinos en grandes ciudades.

Guadalupe Sáez ha construido un gran texto fragmentario. Los personajes y la repetición de motivos alternan con continuas variaciones argumentales. El recorrido va añadiendo cuadros de escenas divertidas o absurdas, como la playera o los imitadores de cantantes en hoteles. No falta la crítica a la mentalidad actual de las personas, diferenciando entre turista y viajero.

TEATRO POSTALS Autora: Guadalupe Sáez. Dirección: Pau Pons – Kika Garcelán. Intérpretes: Verònica Andrés, Carmen Díaz, Alfred Picó. Teatro Rialto (Hasta el domingo 26 de octubre)

Los personajes poseen los nombres de los actores: Alfred proyecta viajar a Japón, Carmen a Grecia y Verònica anuncia que pasará las vacaciones en casa. Hay reflexiones muy conseguidas, como las de la limpiadora pidiendo viajar con una mochila barata: las ruedas de los trólleys molestan.

Una excelente dirección de Pau Pons (Pont Flotant) y Kika Garcelán pone el rumbo a un trabajo de ritmo adecuado, percusiones enriquecedoras del clima, y donde Alfred Picó, Verònica Andrés y Carmen Díaz están enormes.