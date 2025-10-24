Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
Escena de la obra. LP
CRÍTICA

Turismo en masa

Guadalupe Sáez ha construido un gran texto fragmentario I Los personajes y la repetición de motivos alternan con continuas variaciones argumentales

Jose Vicente Peiró

Jose Vicente Peiró

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:31

Comenta

El turismo ya no es un gran invento. Lo fue en el desarrollismo de la España franquista, pero hoy es un problema que provoca conflictos ... y la rebeldía de los ciudadanos. Por no hablar de la despersonalización de las ciudades. Una gallina de los huevos de oro que no sabemos si quien se beneficia es el ciudadano o empresas sin arraigo local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

