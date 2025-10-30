Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Sacristán

José Sacristán: «Si la cultura importara, Donald Trump no sería presidente»

Estará en el Teatro Olumpya hasta el 9 de noviembre con 'El hijo de la cómica'

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:15

Comenta

A sus ochenta y ocho años, José Sacristán continúa subido a los escenarios y las pantallas. Ha presenciado la evolución de prácticamente todo nuestro cine ... y nuestro teatro, desde su primer papel en 'El cenador', allá por el año 1960. Eso son sesenta y cinco años en el oficio, que se dice pronto, y que culminan hoy con 'El hijo de la cómica', un homenaje de los pies a la cabeza de otra figura mítica: Fernando Fernán Gómez. La obra, escrita, dirigida e interpretada por él, estará en el Teatro Olympia hasta el 9 de noviembre.

