El Ventorro según San Mateo

JORGE ALACID

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

Insistía tanto un amigo que acabé moviendo mis fichas para hacerme con una mesa en El Ventorro, impulsado por el gen de la curiosidad que ... anida en el ADN de cada periodista (y rendido también al morbo, desde luego). Yo confieso: quise fisgar por las entrañas de la discreta finca despojada hoy de su letrero, porque me intrigaba qué local eligió el presidente en funciones ese aciago 29-O para la célebre (tristemente célebre) entrevista de trabajo. Días antes, me había interesado (azares de la vida) por saber en qué reservados de qué restaurantes se citaba la clase dirigente para semejantes trances, cuya clave de arco reside en el valioso atributo de la discreción: que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, según el mandato bíblico (Evangelio de San Mateo 6.3), que opera en esta ejemplar casa donde (en efecto) se da de comer al hambriento (otra vez San Mateo, 25-35.40) y de beber al sediento. Con mucha clase, por cierto. Una bodega primorosa, de tamaño contenido pero dotada de referencias estimulantes, que acompañan los guisos de cuchara que son su especialidad y nunca defraudan: lo contrario a cuanto me ocurrió espiando sus reservados, que lo serán de nombre pero no de hecho. Para acceder a ellos debe cruzarse entre el resto de mesas, vigilantes los comensales para enterarse de quién pasa por aquí y propinarse ese codazo cómplice: 'Mira esa pareja'. Supongo que sería el gesto de quienes tropezaron con el exjefe del Palau, indiferentes como él al drama desatado apenas unos kilómetros más allá, a la hora en que casi nadie sabía casi nada. Una derivada menor de la tragedia golpea ahora al patrón de El Ventorro, al que sospecho afligido cuando quitaba el rótulo y amargado en su visita al juzgado. No hay dolor como el dolor de las víctimas de la dana: a su lado, el triste semblante de este caballero será poca cosa, pero a mí me apena. Y vuelvo a San Mateo, cap. 24: «La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará». Amén.

