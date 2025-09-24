Comenta Compartir

La rata es un bicho con mala prensa y ahí detecto una curiosa discriminación de género, porque al contrario el macho ratón goza de una ... reputación mejor, asociada al factor juguetón al que recurrimos para retratar sus andanzas. Ratón sirve como sinónimo de astuto, voz que solía aplicarse incluso a esa clase de menudos futbolistas, que tendían a desempeñarse en la banda y lidiaban con sus más musculados rivales afilando otras virtudes: virtudes ratoneras. Ratones eran los inolvidables Pixie y Dixie de mi infancia, parientes pobres del padre de todos los ratones, Mr. Mickey Mouse. Y ratones son esos pobres diablos a quienes recurre el colectivo científico para examinar su conducta en tal o cual experimento, a ver si ayudan a prevenir las peores patologías contemporáneas. Ojalá ayudaran a extinguir la estupidez, pero me temo que no es el caso. Y aunque supongo que entre esa masa animal habrá también hembras, lo cierto es que el plural genérico nos impone hablar de todos como ratones y nuestro imaginario hace el resto: no vemos en sus simpáticas travesuras el componente escatológico que sin embargo aflora cuando hablamos de ratas, así de campo como de ciudad. A estas últimas dedico estas líneas, para compensar demasiados años de menosprecio: queridas ratas, bienvenidas a Valencia. Gracias por acompañar mis paseos por cada rincón de la ciudad, por amenizar los ratos en que ves pasar la vida sentado en un velador de la Alameda y os apetece salir a saludar. Gracias por distraerme: mientras fisgo cómo corretea esta pequeñaja por aquí o su hermana mordisquea un fruto algo más allá, uno se entretiene como si contemplara un documental de Rodríguez de la Fuente. También me da por cavilar: por qué la rata de ciudad nos espanta y sin embargo nuestros abuelos devoraban las campestres en formato paella allá por la Albufera. Y concluyo: porque siempre ha habido clases. Tantas como ratas.

