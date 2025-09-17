Chimeneas que hablan

Comenta Compartir

Tengo un amigo a quien le chifla pasear por la periferia de Valencia siguiendo el rastro de las antiguas chimeneas que aún resisten. Es un ... seductor itinerario, que viaja desde la encantadora Albufera hasta el dédalo de huertas que circundan la ciudad, donde en efecto sobresalen esas criaturas enladrilladas que si nos hechizan tanto cuando las contemplamos de cerca (igual que si las divisamos de lejos, como faros que avisan de lo que fuimos), es porque su contenido nos arrebata igualmente el corazón, a poco afinada que tenga uno la sensibilidad: como apunta mi amigo, en ellas habita el ingenio de nuestros antepasados. En las chimeneas nos hablan quienes pusieron en pie los arrozales y otros cultivos, los padres de los padres de quienes hoy atravesamos ese vaporoso territorio donde Valencia vuelve a ser huertana, la raíz esencial que ilustra también mis pasos por el corazón de la ciudad según esa misma lógica. La de encontrar en las chimeneas urbanas la huella de la Valencia que fue y no ha desaparecido del todo: un milagro que debemos (bendita sea su mano) a quien decidió que, frente a las tropelías habituales en materia de patrimonio, las queridas chimeneas se merecían una nueva vida y ahí las tiene usted, festoneando nuestras zancadas, pespunteando este jardín o aquel parque, erguidas como estandartes de una memoria que nunca se malogrará mientras su figura escolte la caminata de quien agradece su sombra (es mi caso, también el de mi amigo Enrique) o de quienes la ignoran, que (me temo) son mayoría entre los paseantes que cruzan a su lado sin percibir que en su majestuosidad, en los casos de mejor porte, o en su pícara estampa, en las de tamaño más menguado, late nuestro ayer. Tal vez también anticipan lo que seremos: me pregunto qué otros iconos tomarán su relevo y hablarán como ellas a quienes nos sucedan en este valle de lágrimas. Para que sepan por qué también esta civilización naufragó.

