Joana Vasconcelos, la artista que eleva lo 'kitsch', Premio Julio González 2026

Barroca, colorista, kitsch, extravagante, rompedora... Todos estos adjetivos sirven para definiar a Joana Vasconcelos, pero se quedan cortos. La artista portuguesa es mucho más, es decir, su obra no sólo es contenido y continente; es forma y es fondo. Es una artista de calado popular y que epata con sus exposiciones o intervenciones en edificios. Este viernes es noticia porque Joana Vasconcelos será reconocida con el Premio Internacional Julio González 2026. Su inclusión en el listado donde ya figuran Annette Messager, Mona Hatoum y Simone Fattal, marca una diferencia. La artista portuguesa, feminista y amante de los fados, es la primera distinguida bajo el mandato de Blanca de la Torre al frente del IVAM. Todo apunta a que se hablará de Vasconcelos y del IVAM, donde la creadora realizará una exposición en el último trimestre de 2026.

La decisión de otorgar el Premio Julio González a Joana Vasconcelos procede del Consejo Asesor del IVAM. Se trata de referente internacional del arte contemporáneo. Joana Vasconcelos, que ha participado en dos ocasiones en la Bienal de Venecia, construye esculturas e instalaciones, muchas de dimensiones monumentales, que dinamitan con ironía las fronteras artificiales entre alta y baja cultura. La relación que establecen sus piezas con la arquitectura en la que se exponen, la reflexión metalingüística sobre la naturaleza de la obra de arte o los elementos puramente poéticos son, asimismo, aspectos fundamentales en su obra.

«El trabajo de Vasconcelos, repleto de referencias externas a la cultura popular y haciendo uso de técnicas artesanales que incluyen crochet, bordados o pasamanería, resignifica las convenciones de género, deconstruyendo estereotipos y otorgándoles nuevas lecturas», ha explicado la directora del IVAM, Blanca de la Torre.

En sus instalaciones utiliza objetos cotidianos asociados culturalmente a las tareas domésticas de la mujer (como cacerolas y planchas), o a la feminidad (como pendientes y zapatos de tacón), hasta convertirlos en gigantescos objetos de culto que interpelan sobre las contradicciones de la sociedad, el consumismo o la actualización del rol de la mujer en la sociedad.

El Premio Internacional Julio González lleva el nombre de uno de los escultores más importantes del siglo XX, cuyo legado custodia el IVAM. Se instauró en el año 2000 y fue un proyecto conjunto del Gobierno valenciano con Phillipe Grimmimger, heredero de Julio González, cuya colaboración y apoyo en el proyecto se materializa en la donación de una escultura de Julio González, fundida en bronce, que lleva por título 'Mujer con ánfora II' y que reciben como premio los galardonados.

En las últimas ediciones el premio ha recaído en mujeres como Annette Messager, Mona Hatoum, Carmen Calvo y Simone Fattal. Entre los artistas galardonados a lo largo más de 25 años destacan nombres como Georg Baselitz, Cy Twombly, Anish Kapoor, Eduardo Chillida, Markus Lüpertz, Robert Rauschenberg, Anthony Caro, Miquel Navarro, Pierre Soulages, Frank Stella, Jasper Johns, Robert Morris, Bernat Venet, Christian Boltanski y Andreu Alfaro. Desde el año 2016 el premio Julio González es bienal y está dotado con 20.000 euros.