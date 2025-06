Paseo sorpresa por el Museo de Bellas Artes San Pío V. Jueves. Gente. Suficiente para ser un día laborable. Bastante turista para lo que esperaba. ... La ciudad está llena de cruceristas. Algunos se han escapado buscando otra normalidad. Gente joven, por cierto. Al llegar descubro tres contenedores de basura pegados al muro del centro junto a la parada del Bus Turístico. No era lo esperado. Maceteros con despojos. Poca naturalidad. Mala imagen para ser un centro artístico. Por mucho que nos quieran vender belleza, la lindeza se inicia en el exterior. Deterioros en la fachada. Continuamos sin cafetería, cerrada desde hace años, y menos aún de tienda de recuerdos. Tampoco existen muchos indicadores. Hay que preguntar.

Recorrido rápido ya que sé a lo que voy. A mirar con detenimiento algunos cuadros nuevos o viejos. Todo continúa ciertamente casi igual. Los de seguridad observan sus terminales. Deben aburrirse bastante. No sólo está bien montar exposiciones temporales, que es lo que llama a la ciudadanía dominical, sino que hay que promocionarlas. No todo es bueno, sí inconexo. Ese mismo día nos venden a través de los medios más óperas y gestión cultural de poco ruido. Nos sobran tantos cargos que no sé muy bien para qué están. Es una contradicción. Tenemos más colocados que alegrías. Se repiten en lo de la fotografía. Sólo saben posar. Está muy bien exponer, que no deja de ser exhibir pero sin investigación lo demás está de sobra. En una hora todo liquidado. Pregunto novedades. Me sugieren que todo está igual. Me recomiendan un bello cuadro manierista, pero me conquista el 'Tiziano' de la colección Pere María Orts. Mal situado, por cierto, pero de una potencia salvaje. Los recorridos pierden fuelle y hay poca señalización. Hay que tantear hasta encontrar. Me he divertido redescubriendo Renacimiento y Gótico. Lo demás, inercia. Nada importa. Es como si el tiempo se hubiera detenido y apenas hubiéramos avanzado en estos tiempos de impasse y colocados.