Medio siglo de nada

Me recuerda el arqueólogo Josep Vicent Lerma que el próximo año se cumplen cinco décadas desde que el Ayuntamiento de Valencia adquirió el monasterio de ... Sant Vicent de la Roqueta. En él hasta se buscaron los hipotéticos restos del mártir pero, pese a su rehabilitación, nadie sabe todavía qué hacer con el cenobio. Y mira que está céntrico, como el tramo de la acéquia islámica de Rovella, en Ruzafa, aparecido en una excavación reciente, le comento.

Aún así, permanece cerrado, consolidado, rehabilitado, documentado, pero olvidado. No tiene siquiera una acera ancha. En su lugar se ha creído más oportuno un carril bici. Una valla metálica cierra su puerta principal.

Desde que en el alcalde franquista Ramón Izquierdo compró el inmueble de las agustinas, el Ayuntamiento de Valencia no ha sabido qué hacer, como los gobiernos de derecha e izquierda sucesivos. Así continúa, aunque desde 1978 figure como Monumento Nacional, lo que le atribuye una importancia histórica.

Este es uno de los perfectos ejemplos de mala planificación, por muchos restos humanos que se buscarán en su día -de hecho apareció en una excavaciones un sarcófago romano y un motón de cadáveres, ya que también albergó un cementerio de los propios religiosos como de enfermos que en él se cobijaron- y hasta un zahorí con su varita hizo de Indiana Jones. Que si centro de estudios vicentinos, oficinas municipales, sede de la Academia Valenciana de la Lengua, colegio, comunidad religiosa...Nada de nada ya cincuenta años después.

Esto nos permite una segunda lectura. Por estos lares antes se compran inmuebles que se piensa en su uso, aunque algunos sean de gran interés. Algunos también le llaman modernidad. Visto lo visto no sé qué ocurrirá al final, por ejemplo, con el palacio de Montortal o el denominado Palacio de Comunicaciones, -antiguo edificio de Correos- pero vista nuestra historia y mucha franquicia norteamericana y gestión privada que nos vendan pueden seguir el mismo camino, espectros incluidos.