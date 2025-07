No seré quien cuestione la obra de Sorolla y su producción. Sería un hereje. Pero sí lo haré de la sobredosis a la que nos ... someten cuando no saben qué hacer. Porque ahí ya entra la clase política y el populismo. Lo más triste. Y más si se compra a peso, que es lo que ahora mueve a los gobiernos ante su ausencia de iniciativas.

Así que uno se va a Nueva York o a Moscú o a París y como buen saudí, pero con unos millones que no son propios, alquila cuadros por un tiempo. Es la nueva forma de crear contenidos para espacios vacíos. A estas alturas de nuestra realidad no importa el proyecto, sólo la apariencia. Somos una sociedad acomodada que ni se queja ni interrumpe. Tan sólo tolera iniciativas a las que hay que estar atentos en sus letras pequeñas que es donde suelen estar los detalles de interés.

La realidad es que un gobierno socialista compró por 30 millones el antiguo edificio de correos y como a la derecha le viene grande y anda carente de ideas, como siempre, recurre a Sorolla, como si nos fuera a salir gratis o se tratara de un acto de patriotismo estético. Y allí que se fueron con un catálogo a elegir a NY. Desconozco si existe proyecto de contenido hasta ahora desconocido, pero desde luego el discurso político está ausente.

Lo más llamativo, sin embargo, es que para el desarrollo se cuente con una empresa privada, como si careciéramos de técnicos. Aumentamos el gasto que aún desconocemos en su totalidad por un préstamo temporal. Luego está lo demás, que se traduce en habilitar un espacio que no tiene condiciones ni garantías. Y allí que se nos irán, según dicen, otros 15 o 30 millones de euros, sin contar otros gastos de personal, administración, traslado, seguridad, mantenimiento y seguros. Lo que costaría un museo de nueva planta. No sé si tomármelo muy en serio. Ya se sabe que por aquí el que llega lo cambia todo y esto parece el principio del cambio. Aún así, ansío conocer la letra pequeña de los convenios. Sorolla no tiene la culpa, pero sí es el medio que utilizan siempre para aparentar aquellos que no saben qué hacer.