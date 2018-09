El IVAM viaja a la Bienal de Venecia del 76 Una de las obras de los valencianos de Equipo Crónica, 'El día que aprendí a escribir con tinta'. / Irene marsilla Cerca de 40 obras de Equipo Crónica, Renau y Alfaro se unen con las de Picasso, Miró y Tàpies para reivindicar la vanguardia española NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:19

Puede que no sean todos los que están pero sí están todos los que son. El IVAM ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de su 30 aniversario con una exposición que reivindica la presencia valenciana en aquella Bienal de 1976 que sirvió para gritar al mundo artístico que la vanguardia española estaba viva y no se encontraba bajo el yugo de la dictadura franquista.

'España. Vanguardia artística y realidad social, 1936-1976' es un paseo por la creación artística de cuatro décadas oscuras, convulsas y en las que muchos de los creadores españoles se habían visto utilizados por el Gobierno de Franco para dar una imagen de modernidad. Así lo sostiene el subdirector de Colecciones y Exposiciones de la pinacoteca, Sergio Rubira, quien han capitaneado este nuevo 'Caso de estudio' con el que el museo «revisa el pasado para construir los próximos 30 años del IVAM», aseguró ayer el director del centro, José Miguel G. Cortés. «Lo que prendían sus responsables era corregir la imagen de modernidad que el Régimen había dado al exponer a algunos de esos autores en otros certámenes», aseguró durante la presentación.

Rubira tenía la «intuición» de que muchas de las obras que se habían visto en aquella Bienal de Venecia del 76 formaban parte de los fondos de la pinacoteca. Su investigación le llevó a recuperar el espíritu de la vanguardia española a través de un importante conjunto de obras. Entre ellas, destacaron la de un buen nombre de creadores de la Comunitat. De esta forma, Andreu Alfaro, Monjalés, Josep Renau, Eusebio Sempere, Jordi Teixidor o Equipo Crónica -quienes tuvieron un papel «absolutamente esencial»- encontraron su espacio creativo junto a las piezas de otros autores como Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Julio González, Antonio Saura o Alberto Corazón, entre otros.

Una selección de más de una treintena de las obras que formaron parte del pabellón español en el certamen artístico que ocupan ahora la galería 3 del IVAM. «El museo recupera el pasado con la intención de construir 30 años más», afirmó Cortés.

Tanto es así que el recorrido por la muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de enero del próximo año, imita el orden que tuvo la exhibición de los artistas españoles en la Bienal de la ciudad italiana del 76 y que, a su vez, también tomaba como referencia el pabellón español que se instaló en la Exposición Universal de 1937 celebrada en París. La muestra se inicia con 'Imágenes de la Guerra Civil', donde se recoge uno de los carteles de Renau sobre la contienda. Después, se reproducen a través de unas fotocopias los paneles informativos de la Exposición de París. 'La derrota y el exilio', 'La recuperación de la vanguardia', 'Entre testimonio y libertad: 1954-64', 'Zonas del realismo: 1959-64', 'Arte y compromiso político 1964-72', 'Pintura, crítica, significación: 1967-76' y 'Hors-texte' (Fuera de texto) son los apartados donde navegan desde los dibujos de Picasso -los responsables del pabellón español llegaron incluso a pedirle al Moma que les cediera el 'Guernica'- a la 'Cabeza de Montserrat', de Julio González; la 'Crucifixión', de Saura o 'El día en que aprendí a escribir con tinta', de Equipo Crónica. Carteles de Miró, proyección de las instantáneas del evento o una instalación de Alberto Corazón completan la muestra.

No hay que olvidar que en el verano de 1976, una comisión independiente de artistas y críticos, entre los que se encontraban el valenciano Tomás Llorens junto a Valeriano Bozal y creadores como Tàpies, Saura o Equipo Crónica, fueron invitados a organizar la muestra que lleva el mismo nombre que la que ahora se puede ver en el IVAM. Pese a que la dirección de la Bienal había decidido no invitar a España de manera oficial ya que no se aceptaba la presencia de países regidos por sistemas dictatoriales, el grupo de los denominados como 'los diez' fue el encargado de dar forma a un proyecto que también fue polémico ya que chocó con las intenciones de otros artistas aunque el gobierno del momento, según Rubira, «pasó de lo que ocurría en Venecia».