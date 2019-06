El IVAM recupera a Susana Solano Maquetas de las obras de Susana Solano, que se pueden ver en el IVAM hasta el 13 de octubre. / DAMIÁN TORRES La exposición visibiliza a la autora catalana, que exhibe unas 80 creaciones entre figuras, maquetas e instalaciones NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 6 junio 2019, 00:54

«Me alimento de la soledad. La marginalidad siempre ha sido un tema que me interesa. Si hubiera vivido entre aplausos, me hubieran liquidado», confesaba ayer la artista catalana Susana Solano. Con más de cuarenta años de trayectoria, la creadora regresa a la actualidad gracias a 'Acta', la exposición sobre sus obras de las últimas dos décadas que hoy inaugura el IVAM.

El museo valenciano rescata así un conjunto de 90 piezas escultóricas, la mayoría inéditas, que ponen de relieve que Solano «es una de las mejores artistas del país», aseguró el director de la pinacoteca, José Miguel G. Cortés. Para él, la «memoria es fácil y olvidadiza», por lo que hay que recuperar las creaciones de una autora que configura cada obra como si fuera un enigma. «No explico, dejo que el espectador saque sus conclusiones, que puede que no sean las mías», aseveró Solano. La muestra del IVAM, que estará en exhibición hasta el 13 de octubre, navega en una producción artística llena de esculturas de gran formato, maquetas e, incluso, lienzos a los que la artista prefiere llamar «dibujos».

Materiales como el hierro o el mimbre se entremezclan con el ratán, el aluminio o tejidos en forma de alfombras que se instalan en la galería 7 del museo. La mayoría de ellos se han realizado entre los años 80 y la actualidad, aunque la exposición exhibe piezas concretas de los inicios de la artista. «No me interesan tanto las fechas», confesó. En este sentido, el comisario del proyecto, Joan Ramón Escrivà, defendió que las obras de Solano tienen «pluralidad de lecturas» y, al ocupar dos plantas de la sala, recomienda verla desde la parte superior «a vista de pájaro». «Se aprecia como si fuera un poblado», aseveró.