El IVAM se prepara para arder en llamas

La artista Anna Malagrida, ayer durante el montaje de 'El peso de las cenizas' en el IVAM. / damián torres La artista Anna Malagrida se sirve del fuego y las cenizas en una muestra que reflexiona sobre la materia

«Parto de lo local para reflexionar sobre lo global». Las palabras pertenecen a la artista Anna Malagrida, que será la protagonista de la nueva exposición que el IVAM inaugurará la semana que viene. Malagrida, que vive a caballo entre París y Barcelona, es la culpable de que el museo valenciano se esté preparando para arder en llamas. La creadora, que está estos días en la capital del Turia, se encuentra ultimando el proyecto específico que ha creado para la galería 6 de la pinacoteca. Se trata de 'El peso de las cenizas', una propuesta que toma de excusa las Fallas para reflexionar sobre la materia.

De ahí que, se valga de la fiesta más popular de los valencianos, «de algo local para analizar lo global», cuenta Malagrida, inmersa en el montaje de los siete vídeos que conforman la exhibición que se inaugura el próximo jueves. La artista atendió ayer a LAS PROVINCIAS para mostrar sus motivaciones sobre esta propuesta. «Las imágenes se tomaron la pasada 'cremà'. Junto a un equipo, nos pusimos a filmar qué ocurría con las cenizas. Elegí el tema de las Fallas porque es muy impresionante y quise irme a sus límites, a lo que está a su alrededor. Eso son las cenizas. ¿Qué ocurre cuando ya se han quemado?, me preguntaba. En principio no quería filmar el fuego, aunque luego se ha impuesto en las piezas», afirma.

«Las cenizas son la única huella que queda, son como una fotografía. Es la memoria de una forma material de las Fallas. Al principio, incluso quería trabajar con los barrenderos para ver cómo toda esa gente que está alrededor de esta fiesta se integra en ella», narra la artista sobre el proceso creativo. Tanto es así que, durante una noche entera se dedicó a investigar, a saber qué se hacía con el testimonio que dejaban tantos días de fiesta.

No obstante, para Malagrida, los restos de las Fallas son sólo el primer paso para configurar su obra. «Por un lado me interesaba la materia, qué ocurre con ella. Sin embargo, por el otro también quería centrar el foco en la belleza de la fiesta, en cómo se integra la ciudad en ella. Todo lo que, además, conlleva una fiesta que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», argumenta. «El día importante fue el de la cremà, ahí fue cuando me di cuenta de que había algo muy potente, un momento de entropía, cuando la energía que desperdicia en el proceso de transformación. Era una imagen que podía hablar de algo más, que no tiene que ver con las Fallas. La fiesta me ha servido como materia prima, pero al final lo que interesa es lo que pasa después. Lo que se respira en un momento de alta tensión», cuenta.

Tanto es así que Malagrida propone casi un juego al espectador. Ese momento que evocan las llamas, las pequeñas explosiones o el humo que todo lo envuelve de color negro le permite a la autora abrir múltiples posibilidades sobre qué es aquello que se muestra en los siete vídeos. «Yo, que vivo en París, pude ver como algunas de las imágenes que rodé me recordaban a la quema de coches en los suburbios de la ciudad. Otros fotogramas pueden evocar una catástrofe, una guerra, incluso algunas imágenes pueden remitir a los atentados del 11-S», afirma Malagrida, quien ha dedicado parte de producción artística al vídeo y a la fotografía. «Debajo de las cenizas están las brasas. Y está muestra se puede leer desde el punto de vista antropológico, del momento en el que estamos viviendo. Hay tensiones ligadas con la inmigración, con otros aspectos... Se respira tensión», asevera.

Por ello, en esta propuesta concreta para el IVAM se nutre de siete grandes vídeos, divididos entre las dos plantas que tiene la sala. El sonido también tiene un papel importante y, sobre todo, ese peso -o poso- que dejan las cenizas en la mente del espectador. Aún ayer, Malagrida observaba cómo sincronizar los audiovisuales y ver de qué forma convivían proyectándose a la vez. Asimismo, los técnicos del museo también se afanaban en dar los retoques necesarios para finalizar la parte de abajo y continuar la de arriba.

Para Malagrida, esta exposición, que estará en el museo hasta el 24 de febrero del próximo año, ha sido un reto. «El proyecto tenía que ver con la ciudad de Valencia. Cuando hago un trabajo de encargo, e incluso en mis otras obras, mi manera de funcionar es mirar algo y, a partir de lo que estoy viendo, hacer algo mucho más alegórico, hablar de otras cosas», dice.