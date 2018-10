El IVAM crece en su 30 aniversario Una máquina trabaja, ayer, en el solar del IVAM. / j. monzó La superficie de dos mil metros, donde se proyectó la ampliación del edificio, será un jardín de esculturas abierto al barrio del Carmen Las obras arrancan por fin en el solar de la pinacoteca que se convertirá en el Pati Obert antes del verano CARMEN VELASCO VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:39

Valencia vivió una época de grandes proyectos. Ahí están los edificios de la Ciudad de las Artes o el Veles e Vent como ejemplos. La ampliación del IVAM no corrió la misma suerte. El proyecto, que se presentó el 19 de febrero de 2003, era una estructura que recubría el inmueble dejando pasar la luz y el aire (a través de miles de ojos de buey) y la creación de nuevos espacios. De haberse materializado Valencia habría contado con un premio Prikzer, pero la idea de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa no prosperó. La 'piel' del IVAM no tomó cuerpo. Cualquier iniciativa de envergadura necesita del impulso político y del apoyo financiero para que se materialice. En el caso de la creación del estudio SANAA fallaron ambas.

En aquella época el proyecto arquitectónico, que ganó el León de Oro de Venecia en 2004, se tasó en 45 millones de euros, cifra que hoy se duplicaría. La ampliación del IVAM coincidió en el tiempo con la apuesta del Consell, entonces presidido por Francisco Camps, por el Palau de les Arts. Los esfuerzos económicos se centraron en el nuevo auditorio. La piel se deshizo.

En la superficie destinada al proyecto de SANAA se creará el Pati Obert, un jardín de esculturas con uso cultural y abierto al barrio. Así se anunció en junio de 2015 y desde ya empieza a ser una realidad. Una máquina entró en la mañana de ayer en el solar para rebajar el terreno. Es el primer paso de unas obras que tiene un periodo de ejecución de seis meses. Si no hay ningún imprevisto, el IVAM estrenará Pati Obert antes del verano de 2019, es decir, el museo crecerá físicamente en su 30 aniversario.

Los trabajos tienen un presupuesto de 395.000 euros y una duración de seis meses

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Llop Proyectos Integrales S.L.U «por ser la más ventajosa económicamente para la administración», como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado agosto. Las obras se realizarán, según la documentación, sobre una parcela de 1.834,99 metros cuadrados. El IVAM ganará una superficie de casi 2.000 metros para exposiciones y actividades artísticas al aire libre.

El museo que dirige José Miguel G. Cortés dio a conocer el 30 de junio de 2015, hace ya tres años, su proyecto para el solar trasero del IVAM. La idea es ubicar en él una decena de esculturas de la colección de la pinacoteca de artistas como Markus Lüpertz, Tony Smith, Pablo Palazuelo, o los valencianos Miquel Navarro, Andreu Alfaro, o Vicente Ortí, entre otros.

La dirección del museo quiere que el espacio, en el que se instalarían bancos y maceteros, con árboles y plantas, se convierta en un lugar de convivencia para los vecinos y abierto al barrio, «un lugar en el que la vida se relacione con el arte», dijo entonces el responsable del centro, quien presentó el proyecto a diferentes asociaciones sociales.

¿Por qué se eternizó la apertura del solar? En 2015 las instituciones resolvieron problemas jurídicos sobre las expropiaciones de los terrenos. Luego se perfilaron los compromisos de las tres entidades participantes (Conselleria, Ayuntamiento e IVAM) y se crearon las bases para firmar el acuerdo. El 30 de junio de 2017 el museo, el Consistorio y la Generalitat signaron el documento.

Este último año la cuestión se ha tramitado en los despachos de la Conselleria de Cultura. El pasado 8 de marzo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio de licitación de las obras, que tiene un importe de 395.605,95 euros (IVA excluido) y ahora se ha adjudicado.

Reunión del consejo asesor

Por último, el nuevo consejo asesor del IVAM se reúne mañana por primera vez. Siete de las 15 plazas están ocupadas por cargos públicos, mientras que las ocho restantes recaen en expertos del arte, gestores culturales, profesores universitarios y creadores. A propuesta del IVAM, pasan a formar parte del consejo rector Tatiana Sentamans, doctora en Bellas Artes y profesora en la Universidad Miguel Hernández; José Luis Cueto, pintor, profesor del Departamento de Pintura y exdecano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Lola Bañón, periodista, especialista en el mundo y la cultura árabe; Ester Pegueroles, artista y fotógrafa, y Vicente J. Benet, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castellón.

A propuesta del Consell Valencià de Cultura, integran el Consejo Rector Rosa María Castells, directora de Colecciones Museísticas del MACA de Alicante; José Pedro Martínez, director de actividades de la Colección Martínez Guerricabeitia y responsable de la Fundación Jesús Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València, y Román de la Calle, catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València, ensayista y crítico de arte.