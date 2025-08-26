El IVAM constituye su Consejo Rector con cinco nuevos vocales procedentes del mundo del arte y la cultura Ferran Barenblit, Rosina Gómez Baeza, Antonio Sánchez Luengo, Ángeles Albert y Juan Carlos Arnuncio ejercerán su mandato por cuatro años

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha celebrado un Consejo Rector para aprobar la nueva configuración de su órgano de gobierno en el que se incorporan como vocales designados Ferran Barenblit, Rosina Gómez Baeza, Antonio Sánchez Luengo, Ángeles Albert y Juan Carlos Arnuncio Pastor, todos ellos expertos con amplias trayectorias profesionales en el mundo del arte o la gestión cultural y museística.

Con estas incorporaciones «se evidencia el propósito de acentuar la presencia del museo en los circuitos internacionales», según ha informado la Generalitat en un comunicado. El Consejo Rector del IVAM queda así compuesto por un total de once miembros, de los que siete son mujeres y cuatro son hombres.

El cambio en la composición del Consejo Rector se ha llevado a cabo en aplicación de la modificación de la Ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) aprobada por les Corts Valencianes en el mes de junio, que daba un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para la constitución del nuevo Consejo Rector.

Esta enmienda en la Ley del IVAM modifica el régimen del órgano de gobierno del museo en cuanto a la composición de los vocales designados que ejercerán su mandato durante cuatro años y se podrán renovar una vez por un período de la misma duración.

El conseller de Cultura, José Antonio Rovira, ha dado las gracias a los miembros salientes del Consejo Rector «por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que han demostrado en el desempeño de sus funciones» para consolidar un proyecto cultural «que nos representa y nos proyecta hacia el futuro».

Tres designados por Rovira

Ferran Barenblit, Rosina Gómez Baeza y Antonio Sánchez Luengo son los nuevos integrantes del Consejo Rector procedentes del mundo del arte y la cultura designados por la Presidencia del IVAM, que ostenta el conseller Rovira. La previsión es que en un futuro se nombre a dos personas más procedentes del ámbito museístico y la gestión cultural hasta alcanzar la cifra máxima de cinco integrantes que permite la Ley del IVAM, con el objetivo de «fortalecer» el Consejo Rector.

Ferran Barenblit es curador y director de museos, con una trayectoria de más de dos décadas al frente de tres de las instituciones de arte contemporáneo más relevantes de España. Entre 2015 y 2021 fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Anteriormente, dirigió el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (2008-2015) y el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona (2002-2008).

Barenblit es miembro del Comité Científico del PAC -Padiglione d'Arte Contemporanea de Milán-, y forma parte del Consejo Directivo de L'Internationale Association, una red de museos europeos comprometida con una visión crítica del arte y su institucionalidad. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y cursó estudios de Museología en la Universidad de Nueva York.

Rosina Gómez Baeza es diplomada en Literatura y Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge. Fue directora de ARCO desde 1986 hasta 2006, período en el que consolidó la feria «como uno de los eventos artísticos internacionales más relevantes». En este marco, impulsó la creación de la Colección Fundación ARCO y desarrolló numerosos programas educativos y de difusión.

Fue también directora fundadora de la I Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias (2005-2006) y presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (2005-2008). Entre 2006 y 2011, fue directora fundadora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias, una institución «pionera» en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Antonio J. Sánchez Luengo es el Subdirector General de la Galería de Colecciones Reales, dependiente de Patrimonio Nacional. Licenciado en Historia del Arte y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, a lo largo de su trayectoria profesional ha sido Subdirector General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Asesor Técnico de Programación e Industrias Culturales en la Consejería de Cultura de dicha comunidad y Jefe del Área de Exposiciones en la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España.

Fue Conservador del Departamento de Pintura (1881-1940) y Obra Completa de Picasso en el Museo Reina Sofía, así como Coordinador General de la Colección Permanente. Ha comisariado y coordinado numerosas exposiciones de arte contemporáneo y es autor de publicaciones y ponencias científicas en el ámbito del arte contemporáneo, la museología, la documentación y la gestión cultural.

CVC y ministerio

Juan Carlos Arnuncio Pastor es la persona propuesta por el Consell Valencià de Cultura para formar parte del Consejo Rector del IVAM. Es arquitecto y Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y anteriormente fue Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Valladolid.

Es autor de obras como el Conservatorio profesional de Música y Danza de Burgos, el Archivo General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, diversas intervenciones en la Catedral de Segovia o el Museo de Arte Contemporáneo español, Patio Herreriano (proyecto seleccionado para el PREMIO Mies van der Rohe 2003). Ha impartido conferencias y cursos de postgrado y doctorado en facultades de arquitectura de diversos países y es autor de varios libros sobre arquitectura.

Junto a ellos se suma Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, en representación del Ministerio de Cultura. Albert ha sido directora de Tabacalera, Centro de Producción y de Residencias Artísticas del Ministerio de Cultura, y directora de la Real Academia de España en Roma. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos de España y fue directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte entre 2009 y 2011.

Por parte de la Conselleria de Hacienda y Economía se nombra representante a María del Mar González Barranco, directora general de Fondos Europeos y Sector Público. Por lo que respecta a los integrantes institucionales, la presidencia del Consejo Rector del IVAM recae en el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la vicepresidencia la ocupa la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y las vocales natas son la directora del IVAM, Blanca de la Torre; la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, y la subsecretaria de la Conselleria, Alida Más.