El IVAM acelera las obras en el Pati Obert para que duren cuatro meses Solar donde se llevan a cabo las obras del Pati Obert. / EFE Cultura quiere que la apertura del espacio se haga en febrero y coincida con el 30 aniversario del museo LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 11 octubre 2018, 01:15

Las obras del Pati Obert del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), han comenzado. El contrato contempla un plazo de ejecución de seis meses, si bien ayer tanto el conseller de Cultura, Vicent Marzà, como el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, señalaron que se prevé que en cuatro meses estén terminadas. Así, la finalización del proyecto llegaría a tiempo para la conmemoración del 30 aniversario del centro en febrero.

Desde el departamento de Cultura señalaron que eran seis meses el periodo contemplado en el contrato y cerca de 400.000 euros el presupuesto. Pero dado que la intervención «no es complicada» se prevé que se realice en esos cuatro meses a los que se refirieron Ribó y Marzá. El conseller señaló que «en el aniversario del IVAM celebraremos esa ampliación, esa apertura a la ciudadanía por la vía del jardín de las esculturas y esta plaza abierta». Marzà Confirmó que «llegará para el aniversario».

El Pati Obert estará en el solar contiguo al IVAM. Su inauguración suple la falta de ampliación de las instalaciones del museo, iniciativa que no se ha podido poner en marcha y que no se contempla. Marzà indicó que el Pati Obert es la iniciativa para ganar espacio prevista en el centro cultural, acción «muy cualitativa, porque suma no solo una inversión», sino «también calidad a los espacios». Marzà y Ribó visitaron las obras de un espacio que se concibe como jardín abierto al que podrán acceder cuantos lo deseen. En el mismo se prevé la exposición de fondos escultóricos. La iniciativa pasa por instalar una decena de obras de la colección de la pinacoteca de artistas como Markus Lüpertz, Tony Smith, Pablo Palazuelo, o los valencianos Miquel Navarro, Andreu Alfaro, o Vicente Ortí, entre otros.