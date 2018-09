Isaki Lacuesta conquista San Sebastián con 'Entre dos aguas' El director catalán de origen vasco obtiene su segunda Concha de Oro tras la distinción que recibió con 'Los pasos dobles' en 2011 OSKAR BELATEGUI Domingo, 30 septiembre 2018, 02:26

san sebastián. Los dos hermanos gitanos cuya vida atrapa Isaki Lacuesta en 'Entre dos aguas' tocaron el corazón del jurado presidido por el realizador estadounidense Alexander Payne. 'Entre dos aguas' es la segunda Concha de Oro que atesora el director catalán de origen vasco (su nombre real es Iñaki, que se cambió por amor a su compañera y guionista, Isa Campo): en 2011 recibió el galardón con 'Los pasos dobles'. A Isra y Cheíto, los protagonistas de su nuevo filme, los conocimos hace doce años en 'La leyenda del tiempo' cuando iniciaban el tránsito de la niñez a la adolescencia. Ahora son adultos y tratan de buscarse la vida en las marismas y chabolas de San Fernando (Cádiz).

Lacuesta busca la naturalidad y la verdad, como si estuviéramos en un documental. Pero 'Entre dos aguas', que se estrena el 30 de noviembre, es una ficción con un guión y en donde sus actores, aunque no lo parezca, actúan. «Un compasivo retrato social», según el jurado, y un premio que su actor protagonista agradeció entre lágrimas.

Lacuesta, que en la cinta retrata un mundo muy local y marginal, aseguró ayer que «de Ohio o San Fernando no somos tan distintos, nos parecemos todos», informa Efe.

Recibido entre aplausos en la sala de prensa, a diferencia de 2011 cuando la Concha a 'Los pasos dobles' fue cuestionada, se mostró muy satisfecho tras recibir las felicitaciones personales de Alexander Payne. «En un pasillo se me ha acercado y me ha dicho 'felicidades, has hecho una obra maestra'; que un señor con dos Oscar nos diga esto es un momento de subidón increíble», subrayó.

«Es una película hecha desde el amor y el cariño, en los castings buscamos a gente con la que estar bien», dijo. En este sentido, contó que hace años rechazaron una propuesta para hacer una película sobre Manuel Fraga. «Yo no quiero estar cinco años de mi vida pensando en Fraga, yo quiero estar con Isra y con Cheíto y viviendo cosas bonitas», afirmó provocando risas entre los periodistas.

Preguntado por una tercera parte, Lacuesta lanzó el guante a las televisiones y expresó sus dudas: «Una parte te dice que te pases la vida rodando a Isra y Cheíto y otra te dice que salgas de ahí, que huyas».

El mejor director en San Sebastián fue el argentino Benjamín Naishtat, que en 'Rojo' describe la atmósfera pútrida de su país en los tiempos previos a la dictadura. Un tiempo de desapariciones y corrupción que captura con simbolismos y metáforas en una cinta que se interroga sobre cómo la sociedad puede crear monstruos. Críptica a ratos pero apasionante en su tratamiento visual (también obtuvo el Premio a la Mejor Fotografía), el filme le ha brindado a Darío Grandinetti, viejo conocido del cine español, la Concha de Plata al mejor actor.

El Premio Especial del Jurado recayó en 'Alpha, the Right Kill', un violento retrato de la lucha contra la droga en Filipinas que su director, Brillante Mendoza, rueda cámara en mano como si fuera un reportaje televisivo. La mejor actriz fue la noruega Pia Tjelta, que en 'Blind Spot' encarna a una madre que brega con el intento de suicidio de su hija. Su directora, Tuva Novotny, rueda su ópera prima en un único plano secuencia de 100 minutos sin cortes y nos conduce del instituto al hogar y de ahí al hospital.

'Yuli', de Icíar Bollaín, biografía del bailarín cubano Carlos Acosta, se tuvo que conformar con la Concha de Plata al Mejor Guion, compartida con 'Un hombre fiel', de Louis Garrel. El Premio del Público fue para la producción vasca animada 'Un día más con vida', biopic del periodista y escritor Ryszard Kapuscinski.