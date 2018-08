Dos instituciones valencianas con mallas en la cubierta Jueves, 16 agosto 2018, 00:21

No sólo el Palau de la Música presenta una red que cubre su fachada para evitar desprendimientos a la vía pública. El teatro Principal de Valencia vive una situación similar, que ha requerido también de una malla en su cubierta para que tampoco caigan posibles cascotes. El edificio no se encuentra en su mejor estado de conservación. hasta los trabajadores han alertado del peligro que el inmueble supone para los empleados y los espectadores. Propiedad de la Diputación de Valencia, las obras de mejora aún no se han licitado y tampoco se contemplan plazos concretos para su ejecución.