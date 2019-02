Los incumplimientos en el San Pío V La directora del Museo de Bellas Artes, Margarita Vila, junto a Carmen Amoraga, directora general de Patrimonio. / Damián Torres Cultura acabará la legislatura sin cubrir la dirección del museo por concurso y sin dotarlo de autonomía LAURA GARCÉS Jueves, 14 febrero 2019, 01:00

Las direcciones del Consorcio de Museos y CulturArts (ahora Institut Valencià de Cultura) salieron a concurso durante esta legislatura. También el Palau de les Arts eligió al sustituto de Davide Livermore bajo esta fórmula. En estos casos, la Conselleria de Cultura cumplió la palabra dada. En el Museo de Bellas Artes incumplió su compromiso. El San Pío V acabará la legislatura sin cubrir la dirección por concurso público.

La dirección del museo se encuentra desde diciembre en situación de provisionalidad. Margarita Vila sustituye a Ignacio Casar Pinazo, de baja por enfermedad. Ambos fueron nombrados directamente, como sucedió en legislaturas anteriores a cargo del PP. La Conselleria de Cultura no aplica su propio Código de Buenas Prácticas en la pinacoteca.

No es el único compromiso que queda pendiente del departamento de la Avenida Campanar respecto al Bellas Artes. La modificación del decreto de 1991, que regula el patronato del San Pío V, es uno de los asuntos a resolver y de cuya materialización dependen el nombramiento de director y la constitución del museo en fundación para ganar independiencia y autogobierno, una reivindicación constante lanzada desde distintas instituciones culturales y defendida por Cultura. La nueva reglamentación tendrá que pasar por el Consell.

«Los plazos que manejamos para el decreto es que en abril estuviera el nuevo patronato formado», declaró el pasado martes la directora de Patrimonio. La fecha apuntada por Carmen Amoraga ofrece escaso margen de maniobra y pocas opciones a demoras, dado que sitúa la cita en vísperas de las elecciones de mayo y ya tras la disolución de las Corts (por la convocatoria de comicios), algo que -como máximo- puede suceder entre final de marzo y principios de abril.

Esa nueva norma, como apuntó la directora general de Patrimonio, «es un paso más hacia la autonomía del museo» y se concibe como el instrumento que dará al patronato una capacidad de decisión de la que hoy carece. El autogobierno del San Pío V está igual que a principio de legislatura.

La modificación permitirá al nuevo patronato «estar formado por un sistema lo más adaptado posible al Código de Buenas Prácticas». La resolución de este asunto, no cabe duda de que llegará tras la finalización de la legislatura. La propia directora general lo dejó claro tras la reunión del patronato del martes cuando habló de «medio o largo plazo». No ofreció mayor concreción al considerar que «ahora no se puede iniciar el procedimiento porque tenemos una fecha de corte que son las elecciones».

Hay más asuntos que quedarán en el cajón de Cultura. Si la clave para la reactivación del museo de Bellas Artes se encuentra en el plan museológico, cuyo primer borrador se presentó en febrero de 2016, la aplicación del nuevo recorrido expositivio se relega para el próximo año. La propia directora de la pinacoteca, Margarita Vila, fijó en verano o final de 2020, la fecha en la que comenzarán las obras del proyecto museográfico (estanterías, audiovisuales, etcétera).

Del plan museológico depende la redefinición del relato expositivo que ofrece la segunda pinacoteca de España, espacio que lleva demasiado tiempo a la espera de una gestión definida para cumplir con su cometido. La propia Vila reconoció el martes que «muchos valencianos no lo conocen». Y el reto es «modernizar» el espacio.

Otra asignatura troncal pendiente en la gestión de Cultura es la falta de personal y, en particular, de profesionales especializadaos en restauración y conservación. Ahora, vistos los plazos, la dotación de los profesionales que requiere el San Pío tampoco parece que correrá mejor suerte que el plan museológico. A corto plazo no se ampliará la plantilla.

La responsable de Patrimonio anunció el martes que existe el compromiso de que se convocarán tres plazas en la OPE (Oferta Pública de Empleo) de este año. El procedimiento comportará la celebración de exámenes, uno para valorar contenidos generales, y otro adecuado a la especificidad de los puestos a cubrir. Amoraga no habló de los tiempos que reclama la sucesión de estos acontecimientos. Está en el aire el interrogante: ¿sucederán antes de mayo? Las tres plazas previstas contemplan un puesto de jefe de departamento de restauración, una de técnico de resturación de pintura y otra de escultura. Las demás se irán cubriendo en las siguientes oposiciones.