La incierta supervivencia del Escalante 'Anna i la màquina del temps' volverá a la cartelera del Escalante. El teatro afronta su cuarto año sin sede, pierde al director y tira de reposiciones para sostener la cartelera Valencia Viernes, 28 junio 2019

En la situación del teatro Escalante, dependiente de la Diputación de Valencia, el tiempo se agota. El futuro queda tan lejos que ni siquiera peligra, porque lo que de verdad está en riesgo es el presente. El proyecto teatral continúa, sí, pero lastrado por la ausencia de una sede fija desde 2016, momento en el que se abandonó el palacete de la calle Landerer por los graves problemas de la estructura del inmueble. Lo reconoció ayer sin tapujos el que hasta el próximo 3 de agosto será su director, Josep Policarpo, quien se despidió de un cargo que ha capitaneado «con obstáculos» en los últimos tres años.

Reconoció que el proyecto teatral ha estado dañado por la ausencia de un escenario propio. «Se ha desdibujado», aseguró. Hasta tal punto que su situación ha empeorado de cara a la próxima temporada. Porque sin sede, el Escalante no puede producir espectáculos y para el ejercicio que abrirá en septiembre sólo estrenará un montaje propio, 'Lluna', de L'Horta Teatre. El resto del grueso de la oferta se sostiene gracias a la reposición de tres obras que obtuvieron un reconocido éxito en los últimos años: 'Les aventures de T. Sawyer', 'Anna i la màquina del temps' y 'Yolo' –que se incluirá dentro del ciclo escénico de Navidad–.

Lo cierto es que, de nuevo, cuatro espacios de la ciudad han salido al rescate del Escalante, cuya supervivencia es cada vez más incierta. En el caso de la oferta para 2019-2020, el teatre Martín i Soler de Les Arts, el Principal, el Centro del Carmen y La Mutant, todos de titularidad pública, ceden sus escenarios para seguir desarrollando la cartelera. El Escalante prescinde de la ayuda de las salas privadas. Es más fácil gestionar una agenda con aquellas pertenecientes a la Administración, admitió Policarpo. Sin embargo, tienen una limitación: no pueden ceder el escenario para «las cinco semanas» que, como mínimo, necesita una producción de estreno. De ahí que se haya renunciado a la producción propia, que en otros ejercicios comprendía varios montajes de compañías valencianas. Sólo 'Lluna' es novedad. Creado por Juan Pablo Mendiola, se subirá a las tablas del 10 de febrero al 8 de marzo de 2020.

Pero al Escalante se le acumulan las problemas. El más inmediato, la pérdida de titular. Policarpo ya ha sido comunicado de que finaliza su contrato en agosto. A la dirección accedió mediante un concurso público. ¿Se repetirá el procedimiento? En las previsiones de la anterior diputada de Teatros, Rosa Pérez Garijo, hoy consellera de Transparencia, sí. Lo dijo el propio Policarpo al afirmar que la exresponsable del área intentó que se convocara el concurso para «asegurar la continuidad de la dirección, del cargo» y que no se produjera una situación en la que no hubiera titular. Sin embargo, no ha sido así. No hay planes, pero porque no hay diputado. No se ha configurado la corporación provincial y, por lo tanto, no hay responsable que decida. Un aspecto que juega en contra de un teatro con más de tres décadas de existencia y que, sin embargo, vive sus peores horas. Es inevitable pensar en la dejadez instalada en la gestión tanto de la falta de sede como de la dirección. Los responsables públicos no sólo han logrado que esta legislatura haya sido infructuosa para el considerado como emblema del teatro infantil valenciano, sino que parece que este hecho se dilatará en el tiempo, al menos un año más, es decir, una temporada en la que el Escalante volverá a navegar por distintos espacios, al borde del hundimiento, y sin capitán que lleve su timón.

Transferir competencias

Para Policarpo puede haber una solución a la inestable vida del teatro. Sería la transferencia de competencias a la conselleria de Cultura. No es un hecho que se saque de la manga, ya que los responsables de la Diputación abogan por este hecho. Es más, el departamento de Vicent Marzà asumirá la Institució Alfons el Magnànim. Pero además, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, la dirección general de Cultura y Patrimonio se interesó por el edificio de la calle Landerer y la sala Martín i Soler de Les Arts concentra gran parte de la programación del Escalante. «Si hay voluntad de transferencia, no me parece mala idea. Competencialmente, tendría todo el sentido del mundo que pasara al Institut Valencià de Cultura (IVC). Será un proceso laborioso que se tiene que afrontar políticamente; pediría responsabilidad a los políticos para que se sienten y lo planteen. Sería una salida digna, realizable y que solventaría el problema», afirmó.