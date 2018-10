'Incendiarios III', de Genovés, se vende por 195.000 euros en una subasta en Madrid

valencia. La casa de subastas Fernando Durán de Madrid vendió ayer el cuadro 'Incendiarios III', del valenciano Juan Genovés, por 195.000 euros cuando su precio de salida era de 65.000.

No obstante, no hubo pujas por 'Dama Ibérica', de Manolo Valdés, pieza gemela de la obra instalada permanentemente en la Avenida de las Cortes Valencianas de la capital del Turia y que se compone de 30.000 pequeñas cabezas de cerámica refractaria de Lladró. Su precio de salida era de 300.000 euros y, aunque no encontró comprador en la subasta, desde la sala señalan a LAS PROVINCIAS que puede que se venda en los próximos días ya que ha suscitado interés entre los coleccionistas y han recibido llamadas telefónicas.

Asimismo, de otro genio valenciano como Joaquín Sorolla fue adquirido un pequeño dibujo de un caballero con bombín realizado en 1893, registrado en el Archivo Histórico de la Hispanic Society de Nueva York, por 5.500 euros cuando la cantidad con la que salía era de 3.500.

Finalmente, del alicantino Emilio Varela, del que se subastaron cuatro importantes pinturas que representan paisajes de su tierra natal con almendros, así como una vista de los tejados de la calle Gravina con el Peñón de Ifach al fondo, se consiguió vender todas las piezas.