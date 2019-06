Todos a hombros en Alicante Los triunfadores de la tarde de ayer. / APLAUSOS Castella, Manzanares y Roca Rey cortan dos orejas por coleta JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 23 junio 2019, 00:25

Todos a hombros. Castella, Manzanares y Roca Rey. Todos felices, por momentos emocionados, muy emocionados, siempre divertidos, incluso cuando se enfadaron con el palco porque el usía en el último de la tarde echó el cerrojo de los trofeos y dijo que con una oreja a Roca Rey era suficiente. La colocación final de la espada fue el argumento definitivo. Para entonces, la corrida estrella de las Hogueras estaba siendo el desiderátum. Después de dos toros ruina que se lidiaron por delante, la tarde creció y creció sin parar. Los tres espadas fueron fieles a su estilo, también lo fue el público, que en el tercero de la tarde, antes de comenzar a torear Roca Rey, ya pedía fervorosamente que sonase la música. Castella siguió el hilo de su argumento de torero estoico y cartesiano. Roca fue la revolución del hemisferio sur, efectos especiales, pasión y el academicismo por montera. Y Manzanares no quiso que nadie picase más alto que él en su casa y rompió los esquemas familiares. Arrancó en el quinto con largas afaroladas de rodillas y le puso una dimensión personal y singularísima a dos pases cambiados por la espalda para inciar el trasteo de muleta.

Ni qué decir que se acabaron las localidades. ¿Quién dijo que los toros no interesaban?... Solo hay que dar con la tecla del interés. Ayer fue juntar en Alicante a Manzanares, rey en esta tierra y en tantas otras, y a Roca Rey, el huracán llegado del Perú que todo lo arrasa, y la plaza se quedó chica. Así hubiese habido otra plaza que se hubiese llenado. Tomen nota los mandamases de la cuestión, cual si fuesen Juncal: el futuro está en la taquilla y la taquilla la genera el interés, la competencia, la novedad, las emociones o lo que es lo mismo, todo aquello que se aleja de la rutina y de las reposiciones.

Los dos primeros toros de Juan Pedro Domecq fueron una nulidad. El tercero no lo fue menos. Pero ya se encontró a Roca Rey dispuesto a rescatar la tarde. Excelente fue el cuarto y poca cosa o nada los dos últimos. A ese cuarto, Castella, que no había podido lucirse en su primero, lo toreó con buen tono, con limpieza y muy ligado hasta matarlo de un excelente espadazo. Josemari, que no había picado a su primero, otra inutilidad de toro, salió a defender con todo su alma a su Alicante materno. La faena tuvo un arranque explosivo, con una interpretación muy personal del pase cambiado por la espalda en los medios, también de esa guisa se puede torear, y su obra se fundamentó sobre la mano derecha: temple, mucho temple, y el arrebato necesario para poner la emoción que no tenía el toro. La estocada, en la suerte de recibir, fue un monumento que puso la plaza en pie. Cortó dos orejas, mismo premio que Castella. Roca, que paseó una oreja de su primero con petición de la segunda, salió a revientacalderas en el sexto para no quedarse descolgado. Fue una faena de efectos especiales. Alardes y arrimón. Con el público enfervecido, clamando gritos de ¡torero, torero! incluso cuando la espada cayó baja. Al final, empate a trofeos y puerta grande para los tres.

Buen inicio

Las Hogueras han arrancado con un festejo menor y un descubrimiento de futuro, el del hijo del matador albaceteño Manolo Caballero. Cortó hasta el rabo de un buen novillo de Daniel Ramos y el público salió de la plaza con los ojos de asombro propios de quien ha presenciado un alumbramiento muy especial. El chico tiene desparpajo y los conceptos familiares, lo que equivale a decir regionales, y mostró la seguridad de quien ha hecho los deberes. Si el padre, como cabe suponer, soñaba con que su hijo no sintiese el gusanillo del toreo, se ha llevado un chasco; el chico, apenas un adolescente, está contagiado, es torero, torero como su padre. Así que una vez asumido lo irremediable debe alegrarse porque tiene condiciones. Yo me alegraría. Como me alegré y mucho de que Eloy Sánchez, un chavalín de Valencia, otro, le acompañase en el triunfo.

El capítulo anterior, ya metido en palabras mayores, fue la primera corrida de toros del ciclo. Del cartel original, caídos Román y Pablo Aguado, apenas quedó rastro y aun así la plaza registró una excelente entrada. Ginés Marín cortó una oreja de cada uno de los toros de El Parralejo que le cupieron en suerte y salió por la puerta grande de Alicante, que llegado este tiempo tiene los goznes engrasados como ninguna otra. Sus compañeros López Simón, este con un lote magnífico, y David de Miranda, este con el más complicado, se fueron de vacío. En conjunto los toros de El Parralejo dieron para mucho más, sobre todo los dos que le correspondieron a López Simón, que no se puede dejar ir ocasiones así si quiere remontar su carrera. Miranda se atrancó con el descabello, escuchó los tres avisos en el último y por esta vez no ratificó su triunfo de Madrid, mientras que tiró de oficio más que de arte y alcanzó la soñada puerta grande.