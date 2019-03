Una heroína de Marvel en Valencia Alitha Martínez, ayer, en la Politècnica de Valencia. / irene marsilla La dibujante Alitha Martínez, que ha ilustrado 'Pantera negra' y 'Batgirl', reivindica la presencia de la mujer en el cómic NOELIA CAMACHO Jueves, 28 marzo 2019, 00:44

Asegura que, a lo largo de su carrera, y sobre todo en sus inicios, recibió muchos 'noes'. «Las chicas no dibujan así», cuenta la ilustradora Alitha Martínez que le decían hace dos décadas cuando se fijó el objetivo de trabajar para las grandes firmas de cómic. Pero no tiró la toalla y la dibujante ha colaborado con empresas de la talla de Marvel y DC Comic.

Martínez visitó ayer Valencia para impartir dos talleres en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica y participar en un encuentro con el Aula de Comic de la Universitat de València. Compartió experiencias con los alumnos del Grado de Diseño y Tecnologías Creativas. Lo hizo en calidad de una de las mujeres pioneras en la industria. No en vano, hija de inmigrantes de Honduras y Curazao, es la artista afrolatina que más tiempo ha permanecido en el sector del cómic.

«Ha de haber más mujeres para que las hijas no aprendan de un mundo visto solo por hombres», aseguró ayer Martínez en declaraciones recogidas por Europa Press. Lo dice una profesional que comenzó a trabajar en la industria de las viñetas en la década de los 90, como asistente de Joe Quesada ('Daredevil'), y como ayudante de entintador en 'Aquaman'.

Sin embargo, obtuvo su primer encargo importante en la serie 'Iron Man', y siguió encadenando proyectos en las sagas 'X-men: Black Sun', 'Los 4 Fantásticos Marvel Age', y 'Black Panther', entre otros. Además, es conocida por su trabajo como creadora de 'Yume y Ever'. Pero sí algo caracteriza la producción de Martínez es el hecho de haber ilustrado varias novelas gráficas para lectores más jóvenes y adolescentes como 'Kung Fu Masters', escrito por Evonne Tsang; 'The Quest for Dragon Mountain', de Robin Mayhall; y 'My Boyfriend is a Monster 3: My Boyfriend Bites', escrito por Dan Jolley. Asimismo, entre sus principales creaciones figura el villano Knightfall de 'Batgirl'.

«Hay que dibujar cada día, si uno está enfermo, si uno está bien, si uno está en el lecho de muerte... por afición y por disciplina», defendió ayer. Por esta razón, ella misma duerme muy poco, «unas cuatro horas», confesó- y lleva consigo los dibujos del proyecto que ahora está desarrollando en la actualidad, 'Moon Girl', para seguir trabajando en el hotel.

Alitha se muestra fuerte y poderosa. Lo hace consciente de que emprendió una senda complicada. Recuerda cómo en sus inicios tuvo que formarse de una forma autodidacta y «aislada» en un sector masculinizado, trabajando casi «como un fantasma detrás de los hombres». "No había modelos femeninos, ningún ejemplo al que seguir cuando yo empecé. Tuve que abrir mi propio camino», ha reiterado la ilustradora en varias entrevistas. «Oí un millón de noes: 'no puedes hacer eso', 'no hay mujeres artistas', 'las chicas no dibujan'... Incluso tuve que inventarme un seudónimo», ha contado en numerosas ocasiones. Por ello, durante su estancia en la ciudad, en la que ha sido su primera visita a España, ha querido reivindicar la presencia femenina en el mundo de la ilustración. Es tajante cuando afirma que «si a través del arte hay más mujeres, habrá más voces cambiando estereotipos, mitos e ideas con poco fundamento». «Cuantas más mujeres, mayor representación y expresión habrá», reiteró la profesional.