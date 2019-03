«Hacemos el humor y el amor en latín» El filólogo y escritor Emilio del Río. / lp El autor de 'Latín lovers' presentará su divertido ensayo sobre la influencia de la lengua clásica en la actualidad el día 26 en Valencia Emilio del Río Filólogo N. CAMACHO VALENCIA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:47

«Hacemos el humor y el amor en latín. Nuestra manera de vivir dista mucho de los japoneses, por ejemplo, vivimos la felicidad y las relaciones como lo hacían en la cultura clásica», sostiene divertido el filólogo y escritor Emilio del Río, quien asegura a LAS PROVINCIAS que «no somos conscientes de hasta que punto esta lengua está presente en nuestro día a día». «Desde Cupido hasta la cultura del vino, todo viene de ellos», afirma.

Esta es la defensa que hace en 'Latín lovers' (Espasa), un manual plagado de sorpresas y risas que no sólo pretende explicar el origen de muchas de las expresiones que utilizamos hoy en día al hablar sino también recordar que nuestra forma de vivir tiene hondas raíces en nuestros antepasados. El autor estará el martes en Valencia, en la Universidad de Filología y Comunicación a las 20 horas para presentar la obra.

El volumen se ha convertido en todo un fenómeno. Ya va por la quinta edición. Sobre todo, por la cantidad de referencias populares que van desde la música y el cómic, al cine o el deporte. «Poca gente sabe que palabras como cancerbero o ariete vienen de los romanos. El primero, 'cerbero', es un dios mitológico. Ariete viene de 'aries', como la constelación, que nace de un tronco con el que los romanos golpeaban las puertas al que colocaban una cabeza de carnero (de ahí lo de aries) en la parte delantera», cuenta. Y así podría estar horas, porque si algo caracteriza a Del Río es su capacidad para enumerar la herencia lingüística del latín.

'Latín lovers' recoge algunas de las aportaciones a la sección 'Verba volant', cuyo significado es «las palabras vuelan», que Del Río tiene en el programa 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional de España (RNE) «Pero no sólo he pasado al papel lo que cuento en las ondas, lo he actualizado, pero siempre con humor e intentando sorprender al lector. Por eso, ninguno de los títulos del volumen están en latín, una lengua de la que sabemos más de lo que pensamos», asegura el autor. «Hasta la palabra 'Masterchef' viene de ella», cuenta mientras desgrana que incluso el origen de la pizza es romano.

«Este libro va destinado tanto a los que aman el latín como a los que lo odian», manifiesta. Si tiene que elegir una expresión se queda con 'Carpe diem'. «Aprovecha la vida, busca su lado positivo», dice de este tópico repetido durante siglos del que en el libro explica su origen. «Es en realidad una metáfora, literalmente es coge el fruto del día», narra en las páginas del ejemplar, en el que desvela que la frase fue acuñada por Horacio en un poema. «Era su filosofía vital», asevera. Pero si algo hemos heredado de la cultura clásica es la felicidad. «Es que la palabra es herencia del latín», concluye el autor.