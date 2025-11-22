El guardián valenciano de los Madelman

La mañana de Reyes todavía huele a abrigo húmedo, chocolate caliente y nervios desatados en la memoria de José Martínez Macián. Tenía seis años, vivía ... en la calle Caravaca de Valencia y aquella casa familiar se llenó de juguetes como mandaban los cánones de los años setenta: un camión, una pelota, algún juego más que hoy costaría recordar. Pero él solo tuvo ojos para una caja. Dentro, un astronauta de traje plateado inspirado en la película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio. Era un Madelman, la figura de acción española que marcaría a una generación entera de niños. Y, sin saberlo, también el destino de aquel chaval al que todos acabarían conociendo como Maci.

Su madre le insistía: «Mira el resto de juguetes, que tienes más cosas». Pero José se fue directo a aquella caja pequeña, perfectamente pensada para que cupiera en un bolsillo de la camisa. Esa era la magia del juguete creado por la firma Exin: 17 centímetros de plástico articulado, realista, que se podía llevar a todas partes. «Ibas con él a donde fuera, te acompañaba siempre», recuerda hoy, a sus 58 años, todavía con el brillo en los ojos de un niño que no ha querido renunciar del todo a la infancia. El astronauta 2001 fue el primero. Luego llegaron otros: un hombre rana de demolición que buceaba en el fregadero de casa hasta que el látex se deshizo por el agua, un superequipo polar que le llegó en casa de los abuelos, los Madelman de la segunda etapa como el Buscador de Oro o el Corsario, y aquel helicóptero premiado como mejor juguete en los años 76‑77. Durante un tiempo, fueron «un juguete más, aunque especial». Hasta que la vida siguió su curso y los muñecos quedaron olvidados en una caja de galletas Fontaneda, sobre un armario en la casa del pueblo.

Años después, ya con veintitantos, su madre le pidió que bajara «unas cosas» para pintar la casa. Al abrir aquella caja de plástico, los Madelman reaparecieron como un fogonazo. «Fue un flash a nivel cerebral«, explica. »Los ves y te vuelve todo: los Reyes, las tardes de juego, los amigos. Te das cuenta de que no eran solo muñecos, sino trozos de tu vida». A partir de ahí, el niño que jugaba en el fregadero empezó a convertirse en algo así como el archivista, casi el historiador popular, de uno de los juguetes más importantes de la cultura material española del siglo XX: hoy dispone de un total de 202 figuras.

Madelman fue la respuesta española al éxito de G.I. Joe, pero con personalidad propia. Figuras proporcionadas, realistas, con oficios y aventuras muy pegadas al imaginario de la época: exploradores, marineros, alpinistas, buzos, militares, astronautas. Su lema publicitario —«Los Madelman, lo pueden todo»— se quedó a vivir en la memoria de las familias que crecieron entre los años sesenta, setenta y primeros ochenta. Sus accesorios, minuciosos y detallados, los convirtieron en un pequeño universo portátil.

Maci, que se crió en Valencia y sigue viviendo en la ciudad, vivió solo una parte de esa avalancha. «Yo no conocí ni la mitad de las figuras«, admite. »Sabía que había más, pero no hasta qué punto». El salto de aficionado nostálgico a coleccionista serio vino con internet. A finales de los noventa, empezaron a aparecer tímidos portales dedicados a Madelman; al filo del año 2000, ya era posible encontrar información y alguna pieza en rastros y mercados. La chispa definitiva se la encendió otro apasionado: un coleccionista catalán apellidado Padilla, que publicó en la red los archivos de la casa Madel con todas las referencias, tanto de la primera como de la segunda etapa. «Me lo imprimí todo«, cuenta Maci, sonriendo. »Por primera vez veía el mapa completo: qué había salido, qué me faltaba, qué era prácticamente imposible de conseguir. Y ahí empezó el trabajo de arqueólogo: ir al rastro, rastrear catálogos o cruzar referencias».

La imagen que mejor define a José Martínez es la de un buscador en silencio, midiendo cada caja, reconstruyendo gomas, reproduciendo ilustraciones, cazando detalles. Sus cajas y uniformes son reproducciones fieles, pero las figuras que albergan son originales, rescatadas o donadas por compañeros, amigos y otros coleccionistas. «Madelman lo hacemos todos», insiste. Lo dice pensando en quienes le regalaron cajas enteras de figuras, como Esteban —a quien cita en el libro—, o en quienes intercambiaron piezas por ejemplares de sus publicaciones.

Ampliar Un libro convertido en objeto de culto En 2018, José Martínez decidió dar un paso más: poner orden en todo lo que sabía y sentía, y escribirlo. Así nació Madelman. Primera etapa de la mítica figura, un libro que recorre los años dorados del juguete, especialmente la época de los ojos de cristal (1970‑1975), cuando, según él, alcanzaron su mayor expresividad y realismo. No es un simple catálogo: es una obra que mezcla documentación, memoria y una mirada casi antropológica sobre cómo un juguete puede explicar un país y una época. Siete años después, ese trabajo regresa a la luz con una reedición ampliada. El libro vuelve ahora con cambios —entre ellos un nuevo prefacio— y, sobre todo, con una puesta en escena que apela directamente al niño que fue Maci y al niño que muchos lectores siguen llevando dentro. La nueva edición se presenta en una caja individual que reproduce la del mítico astronauta 2001, aquella primera figura que apareció una mañana de Reyes en la calle Caravaca. La portada lleva la ilustración de la dibujante Hortensia Rodrigues, que reinterpreta ese icono del juguete español. Dentro del pack, por 36 euros, se incluye el libro, un póster con la portada y dos bloques de marcapáginas: uno dedicado a las cachas básicas de la segunda etapa y otro con las figuras que salieron entre 1968 y 1983.La caja es una reproducción, fiel hasta el detalle. La figura, esta vez, no viaja dentro: el adulto coleccionista ha aprendido a separar el objeto de estudio del objeto de culto. Pero el guiño es inequívoco. La reedición funciona casi como una cápsula del tiempo: un niño de hoy puede abrirla, descubrir un universo nuevo, y un adulto de 50 o 60 años puede sentir que vuelve por un momento al suelo frío del salón, con los papeles de regalo y los Reyes recién desembalados. Y su un libro está pensado para coleccionistas, sí, pero también para cualquiera que quiera entender cómo un juguete puede convertirse en patrimonio. Se puede conseguir a través de la editorial Adversa, en su plataforma online, y en la tienda Modelismo Lara, en la calle del Mar, 43, para quienes prefieran pasear por el centro de Valencia y llevarse el libro en bolsa de papel, como antes.

La pasión de Maci no se agota en las vitrinas de casa. Desde hace años, una parte fundamental de su colección —la de la primera etapa— está expuesta en los pasillos de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València. Allí, estudiantes, profesorado y curiosos pueden recorrer, caja a caja, lo que fue una de las aventuras industriales más singulares del juguete español. La magnitud de la colección de Maci impresiona en cifras tanto como en emoción: en la UPV se alinean aproximadamente 75 cajas con sus 62 figuras de la primera etapa.

Madelman no solo es memoria sentimental: es diseño, cultura popular, una pieza clave de la historia del juguete en España. Lo entiende así también el Museu Valencià d'Etnologia (ETNO), que expone ya una figura especialmente querida: un Superman de 1979 en su caja original, cedido por José. La criatura que «lo podía todo» ha acabado entrando por la puerta grande de las instituciones culturales. Mientras tanto, en casa de Maci la labor continúa. Tiene reproducida por completo la segunda etapa y está terminando de rehacer la primera. Son 175 cajas con 140 figuras correspondientes a la segunda, hasta completar todo el universo Madelman producido entre 1968 y 1983. No lo hace para guardarla en un armario mejor ordenado, sino para que algún día toda esa colección pueda contemplarse junta. «Mi objetivo —explica— sería poder presentar todo lo que fue Madelman en una exposición de larga duración aquí, en Valencia. Que alguien lo custodie y lo enseñe al público. Es patrimonio de todos».

Con la UPV se habla de ampliar el espacio expositivo, aunque de momento todo está en el aire. No es un proyecto cerrado ni hay grandes presupuestos detrás. Lo que hay es perseverancia, una fe casi infantil en que las cosas acaban saliendo cuando se hacen con cariño. Y la convicción de que los juguetes también cuentan historias serias: sobre los oficios que admirábamos, los héroes que consumíamos, la manera en que imaginábamos el futuro y el espacio. Desde que en 1998 recuperó su primera figura, José Martínez no ha dejado de reconstruir pacientemente ese catálogo sentimental, en el que hay tres piezas que para él brillan por encima del resto: el astronauta 2001, su primer Madelman; el hombre rana, que resume muchas tardes de juego y reconocimiento; y el superequipo de investigación polar, que guarda la épica de las grandes aventuras infantiles. ¿Cuánto vale todo eso? «El precio es el que se quiera dar —resume—, es un valor sentimental».

Lágrimas en la tienda y brillo en los ojos

Maci no es un coleccionista encerrado en su cuarto. Es, sobre todo, alguien que quiere compartir. Lo demostró cuando su colección se expuso en la tienda Modelismo Lara, en la calle del Mar, 43, en València. Allí, entre vitrinas y escaparates, se repetía una escena que José recuerda con especial ternura: padres que entraban con sus hijos, se acercaban a las figuras y, de repente, se les humedecían los ojos.

«Se les escapaba un poco de alegría en los ojos», cuenta. No era solo nostalgia; era reconocimiento. Aquellos muñecos, uniformados de piloto, buzo, alpinista o astronauta, eran una suerte de espejo comprimido donde cabía su propia infancia. Los hijos, al lado, miraban con curiosidad esos juguetes que hoy, en plena era de pantallas, parecen casi artesanales. Esa mezcla de generaciones, ese puente silencioso entre vitrinas, es quizá la mejor explicación de por qué Maci insiste una y otra vez en sacar la colección de casa. Alegre, cándido, con una ilusión desbordante, habla de sus Madelman con la misma excitación con que los niños de los setenta montaban campamentos en el corredor o recreaban batallas en el patio. Pero detrás de ese entusiasmo hay un trabajo paciente, casi de investigador: catalogar, medir, reproducir, comparar, escribir. Sus libros, sus cajas y sus donaciones no son un capricho coleccionista, sino un gesto de conservación cultural.

Hoy, Madelman es una pieza de coleccionismo muy valorada y un símbolo de la infancia española de los últimos años del franquismo y la Transición. Pero es también algo más: un lenguaje compartido entre quienes fueron niños entonces y quienes hoy descubren, asombrados, que un muñeco de 17 centímetros puede contener más historia que muchos manuales. Mientras se habla de un futuro 60 aniversario de Madelman en 2028, con posibles piezas conmemorativas, Maci prefiere concentrarse en el presente: en este libro reeditado, en la caja del astronauta 2001 que cierra un círculo vital, en las vitrinas de la UPV y en esa lucha tranquila porque los juguetes que marcaron tres generaciones no se queden solo en la memoria privada de unos pocos.

En el fondo, su historia comienza y vuelve siempre al mismo lugar: un niño en Valencia, un día de Reyes, una caja pequeña entre muchas otras. Y un astronauta que, medio siglo después, sigue orbitando en el corazón de quienes, como José Martínez, saben que la cultura también cabe —y se protege— en la palma de una mano.