Así es la colección del guardián valenciano de los Madelman.

Así es la colección del guardián valenciano de los Madelman. I. Arlandis

El guardián valenciano de los Madelman

Del bolsillo de la camisa al corazón de una generación, las populares figuras forman parte de una impresionante colección propiedad de José Martínez Maci, que expone sus juguetes en la UPV

Chema Bermell

Chema Bermell

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:49

La mañana de Reyes todavía huele a abrigo húmedo, chocolate caliente y nervios desatados en la memoria de José Martínez Macián. Tenía seis años, vivía ... en la calle Caravaca de Valencia y aquella casa familiar se llenó de juguetes como mandaban los cánones de los años setenta: un camión, una pelota, algún juego más que hoy costaría recordar. Pero él solo tuvo ojos para una caja. Dentro, un astronauta de traje plateado inspirado en la película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio. Era un Madelman, la figura de acción española que marcaría a una generación entera de niños. Y, sin saberlo, también el destino de aquel chaval al que todos acabarían conociendo como Maci.

