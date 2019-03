11 cosas que no sabías de 'El Grito' de Munch: la primera, que no está gritando El Museo Británico desvela uno de los mayores secretos de una de las obras de arte más reconocibles del mundo LAS PROVINCIAS Viernes, 22 marzo 2019, 08:55

El Grito (the Scream) de Edvard Munch es probablemente una de las obras de arte más identificables del mundo. El Museo Británico acaba de anunciar que pese al nombre del cuadro, en realidad el protagonista no está gritando, sino que se está tapando los oídos al escuchar ese gran grito. Esta es uno de los grandes secretos del cuadro, pero seguramente no conocerás estos otros, recopilados por el British Museum:

1. Hay más de una versión de 'El Grito'

Hay dos pinturas de The Scream (una en la Galería Nacional de Oslo y otra en el Museo Munch), dos pasteles y varias impresiones. El pastel de 1895 se subastó en Sotheby's en 2012 y alcanzó los £ 74 millones, lo que lo convierte en una de las piezas de arte más caras que se hayan vendido.

2. El verdadero significado del Grito

El British Museum segura que no existe grito y tienen una prueba para corroborarlo: una impresión en blanco y negro de la imagen que demostraría que durante décadas hemos estado equivocados. Según Giulia Bartrum, comisaria de la próxima exposición dedicada al artista noruego en Londres, la versión rara de El Grito que se está exhibiendo en el Museo Británico deja en claro que la obra de arte más famosa de Munch representa a una persona que escucha un 'grito' y no, como muchas personas continúan asumiendo y debatiendo, una persona grita.

Y es que la litografía, a diferencia de las obras de colores, presenta una inscripción de Munch que dice: «Sentí un gran grito en toda la naturaleza». Munch caminaba por un fiordo en Oslo en 1892 cuando el cielo se puso de un tono rojizo, una visión que tuvo un profundo efecto sobre él. «Es un hombre que escucha, ya sea en su cabeza o no. Siente la sensación de que la naturaleza está gritando a su alrededor»

3. Munch primero pintó y mostró el grito en 1893

La primera versión que mostró Munch fue una pintura. Dos años más tarde, hizo una litografía basada en este trabajo, con el título «El grito» impreso en alemán a continuación. Las versiones impresas de la obra de arte fueron fundamentales para establecer su reputación internacional como artista.

4. El Grito fue robado dos veces

La primera vez fue en 1994, cuando los ladrones irrumpieron a través de una ventana y se llevaron una pintura de El grito de la Galería Nacional en Oslo. Por suerte, fue encontrado y devuelto dentro de tres meses. Hombres armados irrumpieron en el Museo Munch en 2004, robaron una versión diferente de The Scream y también la Madonna del artista . Ambas pinturas permanecieron desaparecidas hasta 2006, en medio de temores de que se hayan dañado en el proceso y, en el peor de los casos, se hayan eliminado.

5. La conservación del cuadro no gustó a Munch

Irónicamente, el proceso de conservación emprendido después del regreso seguro de la pintura al Museo Munch podría no haberle gustado demasiado al artista. Munch probablemente habría visto marcas de este período de la vida de la pintura como parte de su desarrollo artístico. Quería que la gente viera cómo evolucionaron y cambiaron sus obras a lo largo de su vida, y vio cualquier daño en el que incurrieron en el proceso como un proceso natural, incluso dejando las obras de arte sin protección al aire libre y en su estudio, afirmando que «les hace bien defenderse por sí mismos». .

6. El significado de El grito

Este boceto de la desesperación de 1892 se presentó ante el grito, y tal vez muestra el momento de aislamiento que Munch sintió justo antes de que el «grito arrasara la naturaleza».

Munch describe esta experiencia: « Me detuve sintiéndome agotado y me apoyé en la cerca [...] Mis amigos siguieron caminando y me quedé temblando de ansiedad». Hay una serie de otras obras de arte que lo acompañan: The Scream es la obra más conocida de una poderosa serie de imágenes que Munch llamó The Frieze of Life , que se exhibió por primera vez en 1893.

7. El nombre real del cuadro era 'El grito de la naturaleza'

El grito real, afirma Munch, vino de los alrededores alrededor de la persona. El artista imprimió 'Me sentí que un gran grito pasó a través de la naturaleza' en alemán al final de su obra de 1895. El nombre original de Munch para el trabajo estaba destinado a ser El grito de la naturaleza.

8. No es un grito individual

La figura está tratando de bloquear el 'chillido' que escuchan a su alrededor (el título noruego de la obra es en realidad ' Skrik '). La figura aparece sin rasgos y sin género, por lo que está desindividualizada y es quizás una de las razones por las que se ha convertido en un símbolo universal de ansiedad.

9. Un cuadro convertido en emoticono

La poderosa expresión del grito ha proliferado en la vida cotidiana, y es una de las pocas obras de arte que se convierten en emoji. Aunque no te hayas dado cuenta, la carita que abre la boca y se pone las manos en los oídos es la representación de El Grito de Munch.

Otra es The Great Wave, del artista japonés Katsushika Hokusai (1760–1849), que forma parte de la colección del Museo.

10. El salto al arte pop

Desde Andy Warhol hasta Manga , y desde las máscaras de Halloween hasta el cine, The Scream continúa fascinando a la gente e influyendo en la cultura visual hasta el día de hoy. El artista británico Peter Brookes usó la imagen como base para este dibujo publicado en The Times en 2017.

11. El origen, una momia

La postura de la cabeza que grita con las manos ahuecadas puede haber sido inspirada por el recuerdo del artista de una momia peruana atada a los ojos huecos que se exhibe en París en el Museo de Etnografía del Trocadéro en 1889.

