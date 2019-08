Green Valley despide con un show repleto de sorpresas los diez años del Rototom EP CASTELLÓN. Jueves, 22 agosto 2019, 00:21

El Rototom Sunsplash se prepara para despedir este jueves su XXVI edición con una gran fiesta con la que rendirá un especial homenaje a sus diez años de trayectoria en Benicàssim (Castellón). Una jornada que tendrá como invitados especiales a algunos de los máximos exponentes del reggae patrio, como Green Valley, según ha informado la organización del festival en un comunicado

Bajo el nombre Green Valley & Friends, la formación álavo-barcelonesa ha preparado un especial homenaje a estos diez años de trayectoria en España que, además de dos horas de concierto, incluirá diez colaboraciones y una decena de músicos en escena.

Un espectáculo repleto de sorpresas que permitirá poner la guinda a una edición marcada por los aniversarios y las actuaciones especiales. Como la que también ofrecerán este jueves sobre el Main Stage Bernard Collins, Big Youth, Horsemouth, Kiddus I, Kushart y Lloyd Parks que, junto a los jamaicanos We the People Band, rendirán tributo a la película de 1978 de Ted Bafaloukos, 'Rockers'.

Una banda sonora que, por la tarde, será la protagonista de la Reggae University, a través de la charla titulada 'It's dangerous: The Music of the Film Rockers' y que contará con la participación de los propios artistas.

Y, en esta velada de despedida, por el Main Stage también pasará una de las nuevas voces jamaicanas más aclamadas de la escena actual: la de la poeta y cantautora Jah9, que regresará al festival para compartir con el público su visión única y personal del reggae contemporáneo.