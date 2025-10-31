La Generalitat da la espalda al Centro Raimon de Xàtiva Resuelve el convenio con el Ayuntamiento para la rehabilitación del exconvento de Santa Clara por incumplimiento y anuncia uno nuevo para recuperar en el edificio pero «sin vinculación alguna con la Fundación Raimon y Annalisa»

B. González Xàtiva Viernes, 31 de octubre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Varapalo para el Centro Raimon de Xàtiva. La Generalitat ha anunciado que resuelve el convenio firmado el 8 de noviembre de 2021 entre Presidencia y el Ayuntamiento, en el gobierno del Botànic, para la rehabilitación del exconvento de Santa Clara por incumplimiento. Se trata de la zona del edificio donde estaba previsto ubicar el Centre Raimon d'Activitats Culturals del que ahora también pretende desvincularse la Generalitat. Así, anuncia un nuevo convenio para que las obras puedan llevarse a cabo, pero desvinculandose de la Fundación Raimon Annalisa y del Centro.

Según informan, el Consistorio no ha cumplido con los compromisos firmados en los cuatro años de vigencia por lo que el próximo 31 de diciembre el convenio queda expirado. Según el convenio vigente, las obras deberían estar terminadas antes del mes de noviembre del año 2025 y de los 3.043.285 euros que se comprometieron, el Ayuntamiento solo ha podido justificar 399.265,56, habiendo sido necesario reajustar las anualidades sucesivas, sobre todo las de los años 2024 y 2025, que no han comprometido gasto alguno.

No obstante, aseguran que mantienen el compromiso de recuperar el Real Monasterio y para ello van a impulsar un nuevo convenio, con el mismo importe firmado en 2021. Así se lo ha explicado el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, al alcalde de Xátiva, Roger Cerdá, en una reunión que han mantenido este viernes.

El director general de Administración Local ha informado que el nuevo convenio «se ceñirá, única y exclusivamente, a la rehabilitación del edificio para actividades culturales y no contemplará vinculación alguna con la Fundación Raimon y Annalisa de la Comunitat Valenciana ni con el Centro Raimon de Actividades Culturales ni con ninguna otra entidad».

«El compromiso de la Generalitat con Xàtiva estará exento de cargas y avales por cuanto serán los habitantes de esta ciudad, y el propio Ayuntamiento de Xàtiva en el ejercicio de su autonomía, quienes decidan en su municipio a que va a ser destinadas las dependencias del convento de Santa Clara», ha afirmado Redorat.

Desde el Ayuntamiento justifican el incumplimiento por no haberse ejecutado las obras en noviembre de 2025, a que desde Patrimonio se ha dilatado la concesión de los permisos preceptivos para poder actuar en un edificio que está declarado Bien de Interés Cultural, así como para poder llevar a cabo las excavaciones arqueológicas necesarias, recordando que las obras que se encuentran en fase de adjudicación.

Lo positivo de la reunión que sacan desde el Consistorio es que la Generalitat se compromete a sufragar su parte de rehabilitación, como indica el alcalde, Roger Cerdà: «lo realmente importante para nosotros es que se mantiene la financiación y que las obras puedan adjudicarse antes del final del año».

Sobre la desvinculación del Centro Raimon y de la Fundación, tras recordar que la Generalitat es uno de los patronos, desde el Ayuntamiento reafirman que el edificio se destinará al Centro Raimon y ven detrás de esta decisión al PP de Xàtiva.

Cabe recordar que los populares setabense han reiterado su postura contraria al Centro Raimon, pese a que en la anterior legislatura votaron a favor del proyecto. Han calificado el proyecto de elitista y un despilfarro, haciendo hincapié en que pese a la financiación pública, estará bajo el control privado, puesto que Raimon y Annalisa tiene veto para las decisiones del Patronato.

Desde el Consistorio lamentan que la actuación de los populares haya conseguido «poner en peligro» la restauración de Santa Clara y la propia subvención porque, recuerdan que, «en condiciones normales, se hubiera acordado la reordenación de las anualidades, como posibilita el convenio». Al respecto, anuncian que estudiarán con los técnicos municipales y servicios jurídicos las posibilidades que existen al respecto.