Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
Logo Patrocinio
Coro del exconvento de Santa Clara de Xàtiva. B. G.

La Generalitat da la espalda al Centro Raimon de Xàtiva

Resuelve el convenio con el Ayuntamiento para la rehabilitación del exconvento de Santa Clara por incumplimiento y anuncia uno nuevo para recuperar en el edificio pero «sin vinculación alguna con la Fundación Raimon y Annalisa»

B. González

Xàtiva

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:09

Comenta

Varapalo para el Centro Raimon de Xàtiva. La Generalitat ha anunciado que resuelve el convenio firmado el 8 de noviembre de 2021 entre Presidencia y el Ayuntamiento, en el gobierno del Botànic, para la rehabilitación del exconvento de Santa Clara por incumplimiento. Se trata de la zona del edificio donde estaba previsto ubicar el Centre Raimon d'Activitats Culturals del que ahora también pretende desvincularse la Generalitat. Así, anuncia un nuevo convenio para que las obras puedan llevarse a cabo, pero desvinculandose de la Fundación Raimon Annalisa y del Centro.

Según informan, el Consistorio no ha cumplido con los compromisos firmados en los cuatro años de vigencia por lo que el próximo 31 de diciembre el convenio queda expirado. Según el convenio vigente, las obras deberían estar terminadas antes del mes de noviembre del año 2025 y de los 3.043.285 euros que se comprometieron, el Ayuntamiento solo ha podido justificar 399.265,56, habiendo sido necesario reajustar las anualidades sucesivas, sobre todo las de los años 2024 y 2025, que no han comprometido gasto alguno.

No obstante, aseguran que mantienen el compromiso de recuperar el Real Monasterio y para ello van a impulsar un nuevo convenio, con el mismo importe firmado en 2021. Así se lo ha explicado el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, al alcalde de Xátiva, Roger Cerdá, en una reunión que han mantenido este viernes.

El director general de Administración Local ha informado que el nuevo convenio «se ceñirá, única y exclusivamente, a la rehabilitación del edificio para actividades culturales y no contemplará vinculación alguna con la Fundación Raimon y Annalisa de la Comunitat Valenciana ni con el Centro Raimon de Actividades Culturales ni con ninguna otra entidad».

«El compromiso de la Generalitat con Xàtiva estará exento de cargas y avales por cuanto serán los habitantes de esta ciudad, y el propio Ayuntamiento de Xàtiva en el ejercicio de su autonomía, quienes decidan en su municipio a que va a ser destinadas las dependencias del convento de Santa Clara», ha afirmado Redorat.

Desde el Ayuntamiento justifican el incumplimiento por no haberse ejecutado las obras en noviembre de 2025, a que desde Patrimonio se ha dilatado la concesión de los permisos preceptivos para poder actuar en un edificio que está declarado Bien de Interés Cultural, así como para poder llevar a cabo las excavaciones arqueológicas necesarias, recordando que las obras que se encuentran en fase de adjudicación.

Lo positivo de la reunión que sacan desde el Consistorio es que la Generalitat se compromete a sufragar su parte de rehabilitación, como indica el alcalde, Roger Cerdà: «lo realmente importante para nosotros es que se mantiene la financiación y que las obras puedan adjudicarse antes del final del año».

Sobre la desvinculación del Centro Raimon y de la Fundación, tras recordar que la Generalitat es uno de los patronos, desde el Ayuntamiento reafirman que el edificio se destinará al Centro Raimon y ven detrás de esta decisión al PP de Xàtiva.

Cabe recordar que los populares setabense han reiterado su postura contraria al Centro Raimon, pese a que en la anterior legislatura votaron a favor del proyecto. Han calificado el proyecto de elitista y un despilfarro, haciendo hincapié en que pese a la financiación pública, estará bajo el control privado, puesto que Raimon y Annalisa tiene veto para las decisiones del Patronato.

Desde el Consistorio lamentan que la actuación de los populares haya conseguido «poner en peligro» la restauración de Santa Clara y la propia subvención porque, recuerdan que, «en condiciones normales, se hubiera acordado la reordenación de las anualidades, como posibilita el convenio». Al respecto, anuncian que estudiarán con los técnicos municipales y servicios jurídicos las posibilidades que existen al respecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 La Guardia Civil ultima la extracción del coche donde murió una joven en el puerto de Gandia
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Generalitat da la espalda al Centro Raimon de Xàtiva

La Generalitat da la espalda al Centro Raimon de Xàtiva