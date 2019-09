La Generalitat acusa a Císcar de retorcer la ley para echarla como acusación Consuelo Císcar, en la Ciudad de la Justicia. / efe La Abogacía recuerda a la exdirectora del IVAM que no era funcionaria y considera un sinsentido que la investigada pida que el Consell sea responsable civil A. RALLO VALENCIA. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:23

La Generalitat Valenciana ha reprochado a Consuelo Císcar que trate de retorcer la ley con el objetivo de que la Administración sea considerada responsable civil subsidiaria -responder económicamente de los hechos- en el caso del IVAM. Una condición que, en el improbable caso de que fuera aceptada por la jueza, conduciría a la expulsión de la Abogacía como acusación particular.

La exdirectora de la institución cultural se descolgó la semana pasada con esta sorprendente petición ante la titular del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, como avanzó LAS PROVINCIAS. Fuentes judiciales interpretaron este escrito como una evidente maniobra dilatoria para retrasar el procesamiento de Consuelo Císcar por la compra de obras no originales de Gerardo Rueda pero pagadas como si fueran auténticas.

La respuesta de Abogacía recuerda a Císcar que ni era funcionaria ni alto cargo por su puesto en el espacio cultural. Y, por tanto, carecería de la facultad para solicitar que la Generalitat responda por estos hechos. Su condición era la de personal laboral del IVAM, una entidad con «personalidad independiente que se rige por el Derecho Privado». Además de que el museo tiene autonomía en la gestión de sus propios recursos. «Deberá ser considerada como funcionaria pública a efectos penales, pero no de la Generalitat, sino del IVAM», responde ahora la Abogacía.

No es este el único argumento que emplea para desmontar la tesis de la defensa de Císcar. La Abogacía añade que la exdirectora carece de legitimación para traer al procedimiento a un tercero, en este caso la Generalitat, como responsable civil. No se trata de que aquí exista una disputa directa entre la exdirectora y la Generalitat, es decir, Císcar no figura en este asunto como perjudicada. La única posibilidad -«descabellada e incoherente», sostiene la Abogacía- sería que la propia investigada reclamara contra ella misma y la Generalitat al confesarse autora de los delitos.

Por último, aprecia un sinsentido en la petición de Císcar. La Abogacía añade que el hecho de que la Generalitar fuera responsable civil subsidiaria supondría el absurdo de que la Administración tuviera que indemnizarse a sí misma. Esto supone «un contrasentido y una interpretación fraudulenta del artículo 121 del CP», añade el escrito. «Las obligaciones se extinguen por la confusión de derechos entre acreedor y deudor y esta confusión sería clara y evidente si IVAM y Generalitat concurrieran en un mismo proceso como acreedora y deudora». Todavía se explica con mayor claridad en este apartado: «Los recursos del IVAM salen de los presupuestos generales de la Generalitat de cada año y los ingresos que pudiera recibir el IVAM derivados de una hipotética responsabilidad subsidiaria de la Generalitat se incorporarían a los presupuestos de la Generalitat».

Consuelo Císcar y Gerardo Rueda fueron embargados hace más de un año por el juzgado de Instrucción para que pudieran responder con sus bienes a una hipotética condena tras la acusación que tanto la Fiscalía como la Generalitat sostienen en este procedimiento.

Especialmente relevante resulta la pericial de dos expertas del Ministerio que censuran la forma en la que Císcar procedió con fondos públicos a la compra de piezas de Rueda, fundiciones con posterioridad a su muerte y sin seguir unos criterios expresamente expuestos por su padre. Las acusaciones lograron acumular una buena cantidad de dinero -el hijo de Rueda dispone de un importante patrimonio- con el que cubrir una eventual indemnización. De hecho, si la Generalitat fuera responsable civil subsidiaria sólo debería correr con lo que faltara de los dos acusados.

Esta es la pieza más avanzada de las dos en las que se dividió la sospechosa gestión de Císcar en el museo. En la otra se investigan los amaños en contratos y el uso de proveedores de la institución para el uso personal de la exdirectora.