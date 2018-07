«El futuro pasa por que la sede actual del IVAM Centro Julio González y otro edificio acoja IVAM Siglo XXI»

El próximo septiembre José Miguel G. Cortés cumple cuatro años en la dirección del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Ha superado el ecuador de su mandato y tiene por delante dos años decisivos para la institución museística con la celebración del 30 aniversario en 2019 y con la cuestión de la ampliación por resolver.

-¿Cuál es el balance de esta etapa?

-Hemos conseguido que el IVAM tenga un proyecto artístico definido que deviene en exposiciones potentes, como la de Joan Miró. En España y en Europa, el centro vuelve a contar. Yo llegué aquí en una época mala y los trabajadores estaban desmotivados. Podemos estar relativamente satisfechos con el trabajo realizado, pero para un museo cuatro años es poco tiempo. Necesitaríamos al menos 10 años para saber qué hemos conseguido.

-Habla de 10 años, pero ¿hasta cuándo ocupará el cargo?

-Mi contrato acaba en 2020 y hasta ese momento queda todo un mundo. Prefiero no pensar en qué haré en aquella fecha porque depende de numerosos factores: de cómo esté el equipo, dado que trabajar en una institución pública es realmente agotador; de las elecciones del próximo año; etcétera. No entra en mi cabeza pensar qué pasará en dos años porque no me gusta la ciencia ficción. Mi objetivo fundamental es la conmemoración del 30 aniversario del IVAM en 2019.

García Cortés estará al frente del IVAM hasta el año 2020 y prefiere «no pensar» en qué hará entonces. / Jesús Signes

-¿Cómo y cuándo se va a celebrar el 30 aniversario?

-Nuestro proyecto ya ha empezado. Comenzó reivindicando el lugar que se merece al IVAM, gobierne quien gobierne en la Generalitat, algo que reflejó el portal artefacts.net situándolo en el puesto número 36 de las mejores instituciones culturales del mundo. Si hay que elegir una fecha oficiosa para el arranque del 30 aniversario podría ser el congreso 'Más allá de los museos', que empezará en octubre. Yo no quiero que el IVAM esté de moda un año, sino que la celebración del 30 aniversario vaya más allá del 31 de diciembre de 2019. Quiero consolidar el IVAM para los próximos 30 años o, al menos, colaborar para que así sea.

-¿Tendrá más presupuesto para 2019?

-No lo sé. Confío en que el respaldo económico sea mayor ante el proyecto artístico que hemos presentado a la Conselleria de Cultura.

-Mostró públicamente su deseo de que la ampliación del IVAM coincidiera con el 30 aniversario. ¿Cómo se está avanzando en esta cuestión?

-He presentado un proyecto artístico vinculado a la ampliación pero hay cuestiones económicas, políticas o de otro tipo que exceden a esta dirección y que pueden influir para que siga adelante o no, pero el IVAM necesita la ampliación. El nacimiento del museo fue brillante en su concepción dado que antes de inaugurar el edificio se trabajó en la sombra en la adquisición de la colección. No se abrió como un cascarón vacío. Ahora con la ampliación ocurre lo mismo. Hay voluntad política de hacer el mejor IVAM posible y tenemos un proyecto artístico para los próximos 30 años.

-¿Se está trabajando en la sombra en la ampliación del IVAM?

-Estamos trabajando en un proyecto artístico. Yo entiendo que la actual sede del museo sea el IVAM Centro Julio González, que albergue la colección hasta 1989; exposiciones temporales de arte moderno; y la biblioteca que, si llega a buen puerto la adquisición del fondo documental de Renau, tendrá una magnitud inconmensurable. El actual edificio está preparado para este modelo. Y el futuro pasa por otro espacio para IVAM Siglo XXI, que acogería la colección a partir del 1989, las nuevas tecnologías, el cine, el cómic, las artes vivas… Estas disciplinas merecen otro espacio y la actual sede no es el edificio más adecuado. Me encantaría tenerlo en 2019 por su carga simbólica.

-¿Cuál es el edificio deseable?

-Una construcción de grandes espacios y grandes ventanales, similar a lo que fue el Centro del Carmen de cuando surgió el IVAM, que puede estar cerca del Centro Julio González o no. La Valencia de 1989 no es la de hoy, la ciudad ha crecido y han surgido nuevos barrios y nuevos polos, como la Marina.

-¿La Conselleria de Cultura le ha ofrecido edificios?

-El departamento da por recibido mi proyecto, lo estudian y verán cómo lo llevamos a cabo. Yo creo que lo ven con buenos ojos, pero eso no significa que se vaya a materializar. Yo no he hablado de ningún edificio, ni sugerí el MuVIM.

El director tiene en mente una ampliación de «grandes espacios y grandes ventanales». / Jesús Signes

-¿Sobran museos en Valencia?

-La pregunta está mal formulada porque en principio no sobra nada, pero los recursos son limitados. ¿Está bien que haya museos al 20% de su capacidad productiva o que nadie sepa los programas que están haciendo? Venimos de años en que se han inaugurado cascarones vacíos y yo soy más de trabajar con proyectos artísticos, pero no sé si Valencia puede consolidar uno o 61, ni tampoco me compete a mí decir si sobran instituciones culturales o no.

-¿Bombas Gens y el Centro del Carmen son socios o competencia del IVAM?

-¿Socios? El IVAM no tiene socios.

-¿Qué son Bombas Gens y el Centro del Carmen respecto al IVAM?

-Bombas Gens es un centro privado con colección propia vinculada a la fotografía y al arte abstracto. Es complementario con lo que hace el IVAM.

-¿Y el Centro del Carmen?

-Un espacio dedicado al arte joven y a miles de cuestiones.

-¿Hay algún tipo de relación con este último?

-No, no hay ninguna. Hace poco dimos a conocer una colaboración con el Bellas Artes y creo que la relación entre museos debe surgir de forma natural y vincularse a proyectos. No los hay con Bombas Gens pero puede haberlos, como en el caso del Centro del Carmen, donde nadie me ha presentado ninguna iniciativa.

-¿La relación entre José Luis Pérez Pont y usted es buena para que surjan proyectos comunes?

-Es una relación profesional. Estamos abiertos a colaborar con todo el mundo.

-En la ley del IVAM se recoge que una de la funciones del museo es «constituir y custodiar colecciones museísticas de arte moderno y contemporáneo», pero es el Consorcio de Museos quien tutela la compra de arte contemporáneo a artistas valencianos vivos, pese a que en las bases del concurso para optar a la dirección de la institución museística no se exigía directrices para coordinar fondos propios. ¿No se solapan competencias?

-No, lo sé. Pregunte a la Conselleria de Cultura.

El director asegura que desde el IVAM están abiertos a «colaborar con todo el mundo». / Jesús Signes

-Está en la comisión de expertos...

-Yo hablo del IVAM. El museo está adquiriendo obra para su colección. No me corresponde a mí decidir la política cultural de la Comunitat.

-Los actuales gobernantes hablan de hipoteca reputacional para marcar distancias con las legislaturas del PP. Usted, elegido en un concurso público bajo el mandato de los populares, dirige un centro cuya gestión en manos de Consuelo Císcar se dirime en los juzgados. ¿La actualidad judicial eclipsa la actividad del museo?

-En absoluto. Yo nunca he hablado en términos de hipoteca reputacional ni de nada anterior al 24 de septiembre de 2014. El IVAM colabora y colaborará con la justicia. En esta cuestión, no tengo nada que decir.

-En el IVAM continúan trabajando profesionales investigados judicialmente. ¿Ahora usted responde por ellos?

-No, respondo por mí. Tienen su derecho a trabajar aquí. Yo hago lo que dice la justicia y hasta que no estén condenados no se les puede echar. Despedirlos porque están siendo investigados sería ilegal y no voy a hacer nada contrario a la ley.

-¿Le incomoda la presencia de estos trabajadores en el museo?

-No voy a entrar en esta cuestión, ni me parece bien ni mal.

-En estos cuatro años no ha consolidado su equipo. Dos subdirectores, Joan Llinares y Álvaro de los Ángeles, se han marchado antes de acabar el plazo y Raquel Gutiérrez fue apartada… A los tres los nombró usted y ya no están.

-Su interpretación es tendenciosa. Cada caso responde a circunstancias determinadas. El primero se fue a Barcelona, de donde procedía y con un contrato económico mejor; De los Ángeles se marchó para profundizar en su labor como intelectual; y Gutiérrez cesó cuando se le investigó judicialmente.

-El nuevo responsable artístico de Les Arts cobrará más de 135.000 euros. Su sueldo se fijó en 68.000 euros.¿Cobra poco?

-Acepté estas condiciones cuando me presenté al concurso y no las rechazo. Ahora bien, el director del IVAM sea yo o el que venga debería cobrar más.