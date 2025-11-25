Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad La policía francesa ha arrestado a cuatro personas supuestamente relacionadas con el atraco del 19 de octubre, entre ellas el cuarto miembro del comando

Enric Bonet París Martes, 25 de noviembre 2025

La policía francesa detuvo este martes al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad. Las fuerzas de seguridad han arrestado en Laval, en el noroeste de Francia, a cuatro personas, entre las cuales hay supuestamente el cuarto miembro del comando que cometió el atraco del 19 de octubre. Poco más de un mes después del robo de ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX, las autoridades creen haber encontrado a todos los autores del robo más importante en las últimas décadas en el conocidísimo museo de París. Pero siguen sin hallar el valioso botín.

A pesar de haber sido detenido cerca de Bretaña, el supuesto cuarto miembro de ese comando es un hombre de unos 30 años y que vive en Aubervilliers, en el nordeste de la periferia de París. Como los otros tres ladrones, reside en el departamento de Seine-Saint-Denis, el más pobre de la Francia metropolitana. Y tenía antecedentes delictivos.

Durante el espectacular atraco, condujo una de las motocicletas con la que se escaparon los ladrones. Actualmente, se encuentra retenido en una comisaría en la capital junto con los otros tres posibles cómplices. Esos otros detenidos son un hombre y dos mujeres, de 31 y 40 años respectivamente, ha detallado la Fiscalía de París en un comunicado.

Las joyas, en paradero desconocido

La de este martes representa la tercera oleada de detenciones tras el atraco. Seis días después de que se llevaran las joyas, la policía detuvo a los dos ladrones que se introdujeron, con una sorprendente facilidad, con una grúa eléctrica y rompieron las vitrinas con unas sierras en forma de disco. Pero los responsables del robo en el museo más visitado en el mundo dejaron rastros de ADN. A uno de ellos lo arrestaron en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle mientras intentaba huir de Francia yendo a Argelia. Luego, los agentes detuvieron al tercer miembro del comando el 29 de octubre por la tarde.

Los tres se encuentran actualmente en prisión preventiva. La identidad de uno de ellos (Abdoulaye N.) se hizo pública —también conocido como 'Doudou Cross Bitume' según su seudónimo en YouTube— y se conocieron varios aspectos de su vida debido a su actividad en las redes sociales. Este taxista, que ejercía esa profesión sin cumplir con la normativa, reconoció haber cometido el atraco tras «un encargo por una persona no identificada».

Los cuatro ladrones tenían antecedentes y varios de ellos habían cometido robos, pero de una relevancia muy inferior a la del Louvre. «Se trata de perfiles de personas poco conocidas en el mundo del crimen organizado, pero que ascienden rápidamente y cometen hechos de una gravedad extrema», explicó la fiscal de París, Laure Beccuau, en declaraciones a la cadena de radiotelevisión France Info. Pese a la detención de todos los miembros del comando, las joyas robadas, valoradas en 88 millones de euros, siguen en paradero desconocido.